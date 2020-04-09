Президент России утвердил поправки в ФЗ «О связи». В частности, универсальные услуги связи (УУС) подразумевают обеспечение бесплатного доступа к сотовой связи и интернету для жителей пунктов с населением от 100 до 500 жителей. В предыдущей редакции закона минимум начинался от 250 человек.

Единственным оператором УУС в России является «Ростелеком», как единственный, «занимающий существенное положение в сети связи общего пользования на территории не менее чем две трети субъектов РФ». Этот статус был закреплён десятилетним договором «Ростелекома» с Минкомсвязи в 2014 году, но свежие поправки в закон зафиксировали максимальную длительность договора с оператором как три года.

Доступ к бесплатной мобильной связи реализуется с помощью таксофонов, а к интернету -- посредством точек Wi-Fi. Упразднены за неэффективностью «пункты коллективного доступа».

Закон теперь обязывает «Ростелеком» давать доступ к своей инфраструктуре другим операторам связи. УУС теперь будут оказываться и на территории Крыма. Российские операторы связи перечисляют в фонд УУС 1,2% своей годовой выручки