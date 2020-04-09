Президент России утвердил поправки в ФЗ «О связи». В частности, универсальные услуги связи (УУС) подразумевают обеспечение бесплатного доступа к сотовой связи и интернету для жителей пунктов с населением от 100 до 500 жителей. В предыдущей редакции закона минимум начинался от 250 человек.
Единственным оператором УУС в России является «Ростелеком», как единственный, «занимающий существенное положение в сети связи общего пользования на территории не менее чем две трети субъектов РФ». Этот статус был закреплён десятилетним договором «Ростелекома» с Минкомсвязи в 2014 году, но свежие поправки в закон зафиксировали максимальную длительность договора с оператором как три года.
Доступ к бесплатной мобильной связи реализуется с помощью таксофонов, а к интернету -- посредством точек Wi-Fi. Упразднены за неэффективностью «пункты коллективного доступа».
Закон теперь обязывает «Ростелеком» давать доступ к своей инфраструктуре другим операторам связи. УУС теперь будут оказываться и на территории Крыма. Российские операторы связи перечисляют в фонд УУС 1,2% своей годовой выручки
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Пока они будут это делать (если конечно они действительно сделают (а не для галочки…), к тому моменту, уже какой-нибудь Facebook сделает бесплатный (или очень дешевый) интеренет из космоса по всей земле.
Но даже, если и сдеалют Wi-Fi т. д., то либо это будет работать через жопу, либо скорость будет слишком низкой, либо сломают, либо быстро что-нибудь сломается само по себе, либо со верменем отключат т. к. будет тупо накладно.
Лучше бы путин сделал поправки в законах, позволяющих разблокировать ранее вечно заблокированные крупные известные сайты (по необоснованной чрезмерной жестокости РКН и других…).