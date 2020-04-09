Сайт Правительства Российской Федерации «Стопкоронавирус.рф» с оперативно обновляемыми сводками по борьбе с эпидемией, помимо новостях на страницах самого сайта, предлагает подписаться на информационные каналы в тех или иных мессенджерах. Самый популярный из них — это канал в Viber, на него, на момент публикации, подписались 3,8 млн человек.

Альтернативные мессенджеры и соцсети не могут похвастаться настолько высоким охватом. Лишь 11 тысяч человек читают официальные новости Правительства при помощи ВКонтакте, 35 тысяч в «Одноклассниках», 34 тысячи в Telegram (с весны 2018 года де-юре считается, что мессенджер заблокирован для доступа из Рунета, в действительности его скорее рекламируют и используют для рассылки официальных сообщений власти), около 7 тысяч подписчиков официальный канал Правительства собрал в ICQ. 5 тысяч в Instagram, 4,7 тысяч в YouTube и 2,4 тысячи в Facebook.

Viber и все остальные: