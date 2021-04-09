Аналитики Clain изучили высокорисковые криптотранзакции за 2020 год. Высокорисковыми они считаются потому, что проходят через анонимные биржи и часто относятся к нелегальным активностям (сервисы дарквеба, финансовые пирамиды, миксеры). Россия оказалась лидирующей юрисдикцией по доле «темных» платежей, 41,1%. Ещё для 25% платежей геопривязка не определена, 6,5% относятся к Украине, 2,8% к Британии, 1,87% к Германии и 23,1% ко всем остальным странам. В Clain считают, что это следствие популярности «Гидры». Именно на неё приходится основная часть транзакций между нерегулируемыми биржами и сервисами дарквеба.

Вместе с тем, выводят с «Гидры» деньги больше через легальные биржи (около $140 млн в 2020 году), чем через нелегальные (чуть меньше $100 млн в 2020 году). Заводят деньги на «Гидру» примерно в одинаковом объеме через легальные и нелегальные биржи (примерно по $120 млн за год). Но если общий объем платежей с этих типов бирж сопоставим, то доля нелегальных платежей почти в 10 раз выше для нерегулируемых бирж. Средняя транзакция, уходящая с «Гидры», больше, чем поступающая, причем деньги уходят в основном не на сервисы дарквеба, а на легальные биржи и в миксеры.

Всего за 2020 год «высокорисковые транзакции» достигли объема в $19.7 млрд, на 30% больше, чем в 2019. К нелегальным транзакциям в Clain относят $4.2 млрд за год.