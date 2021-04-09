«Союзмультфильм» удалил с YouTube часть своего контента, в том числе «золотую коллекцию», в которую входят «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух» и другие мультфильмы. Глава студии Юлиана Слащева в интервью РБК рассказала, что причиной стала новая политика YouTube по защите детских персональных данных и пиратство пользователей, которые выкладывают мультфильмы.

«YouTube запретил настраивать таргетированную рекламу в видео для детей и добавлять такой контент в раздел рекомендованного к просмотру», напоминает РБК, после того, как в Штатах в 2020 году компанию оштрафовали на $170 млн за сбор личных данных пользователей младше 13 лет. Таргетинг и рекомендации без сбора данных не реализуются. Из рекомендаций приходило 40% аудитории, рассказала Слащева. В результате компания недополучила половину годового дохода от канала, что составило 30−40 млн рублей.

Вторая причина, по которой «Союзмультфильм» принял решение удалить свою «золотую коллекцию» с канала на YouTube, — это так называемый пользовательский контент, объясняет предправления студии. По ее словам, такой контент нельзя назвать пиратским, однако, по сути, пользователи выкладывают как «свой любимый контент» полные серии анимации «Союзмультфильма» или даже несколько серий подряд, сетует Слащева. Канал «Союзмультфильма» на YouTube был создан в мае 2018 года, когда студия получила интернет-права на свою коллекцию. На момент публикации число его подписчиков достигало 1,91 млн пользователей. Сейчас на канале опубликованы только современные проекты «Союзмультфильма», такие как «Зебра в клеточку», «Новое Простоквашино», «Оранжевая корова» и другие.

Мультфильмы доступны на Okko, Premier и «Кинопоиск». Слащева отмечает, что платформы платят за контент «существенные деньги», поэтому заинтересованы в его продвижении.