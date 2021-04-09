Учёные Мичиганского университета в рамках проекта Censored Planet опубликовали исследование замедления «Твиттера» в России. Они заметили, что замедляется доступ не только к фото, аудио и видео, но и к техническим поддоменам, например, abs.twimg.com, на котором лежат обеспечивающие функционирование сервиса яваскрипт-бандлы.

«Это код программы на Javascript, которая исполняется в браузере, чтоб нарисовать интерфейс твиттера. Этот код обычно нужно скачать один раз за сессию, но он время от времени обновляется. Без него ничего работать не будет — лента твиттера не будет скроллиться, лайки и ретвиты не поставить и не посмотреть. Примерно ничего работать не будет. То есть заявления Роскомнадзора о том, что текстовые сообщения они не замедляют, очередное лукавство — то ли со зла, то ли от неинформированности», — рассказал «Медузе» один из авторов работы, исследователь Censored Planet Леонид Евдокимов.

Выяснилось также, что РКН борется с вариантами обхода ограничений, а в целом Россия отходит «от децентрализованной цензуры через провайдеров к централизованной цензуре» силами конкретного госведомства, она может оказаться эффективнее. Замедление является более удачным инструментом «цензуры», чем блокировка: для пользователя это ухудшение качества сервиса, которое он не может отличить от технических проблем у самого сервиса, а существующие платформы мониторинга «цензуры» умеют определять блокировку, но не замедление.

Тем временем «Коммерсант» узнал, что «в сети крупных федеральных и региональных операторов начали происходить системные сбои из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о „суверенном рунете“». Провайдеру «Обит» пришлось отключить DPI-систему РКН, чтобы восстановить работу после сбоя, но в Роскомнадзоре напомнили о штрафе в размере до миллиона рублей за «самовольное изменение параметров» его оборудования. Некий источник заверил издание, что мартовские сбои у Facebook, Instagram и WhatsApp тоже произошли из-за DPI РКН.