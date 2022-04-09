Аркадий пишет у себя в соцсетях:

Шанс, который [почти] никто сейчас не использует

...Если же взять стабильные работающие бизнесы — они ищут денег, чтобы стать чуть лучше работающими стабильными бизнесами. Не видно никакого желания воспользоваться текущей ситуацией. Например, взять денег, чтобы резко увеличить количество точек — выкупив или выжив конкурентов или договорившись с владельцами коммерческих площадей о работе по принципам разделения прибыли вместо фиксированной арендной ставки.

4. Или как-то ещё. Ведь сейчас происходят изменения. Появляются дыры на рынке. Кто-то из конкурентов начинает испытывать проблемы. Владельцы активов (в том числе, недвижимости) думает о том, как в новых условиях на них зарабатывать. У людей начинают меняться предпочтения — покупать дешевле, ВКонтакте вместо неназываемой соцсети, локальный бренд вместо зарубежного и т.д.

5. Не использовать происходящие сейчас изменения — это преступление против духа предпринимательства. Дивидендные стартапы — не исключение. Необязательно же быть венчурным стартапом, чтобы хотеть и мочь расти. Ограничения часто заложены не в моделях бизнеса, а в головах основателей!