На прошлой неделе в Москве простились с Алексеем Копыловым (copylove) (Roem, Habr, фб), скончавшимся 31-го марта 2026-го года, основателем и участником многих проектов, одним из людей, создавших дизайн интерфейсов как индустрию в России, человеком, чьё тихое указующее влияние ощущают на себе десятки миллионов россиян, даже не подозревающих об этом влиянии на их жизнь.



В отличие от многих других специалистов, меняющих 5-10 мест работы за свою карьеру, Алексей, который вёл проектную и образовательную деятельность, повлиял на продукты сотен компаний напрямую, и опосредованно — пожалуй, на весь Рунет, в этом его влияние огромно.

Это Алексей занимался обучением юзабилистов и для онлайна, и для офлайна, которые делают практически все российские проекты, которые вас окружают

Алексей сам лично приложил руку к самым популярным и значимым проектам российского интернета и офлайна, от антивируса Касперского до «танков» и автомобиля «Атом».

К сожалению, последние годы Алексею пришлось бороться с раком желудка, который был диагностирован на поздней стадии, всё это время он продолжал свои работы.

7-го марта Алексею исполнилось 57 лет, Мне очень жаль, что он ушёл из жизни настолько рано. Желаю максимум душевных сил его родным и друзьям для переживания той потери, которую, кажется, невозможно пережить.

Юрий Синодов, главред Roem.ru