Бывший главный редактор «Яндекса» Елена Колмановская запустила школу редакторского мастерства «Хороший текст», следует из данных базы Kartoteka.ru. ООО «Хороший текст» учредили в конце 2016 года, 33,4% принадлежат Колмановской, две доли по 33,3% принадлежат писательнице и переводчице Марии Голованивской (статья в «Википедии», личный сайт, «Фейсбук») и поэтессе Наталии Осташевой («Фейсбук»). Генеральный директор компании — Голованивская.
Среди преподавателей школы: поэт Сергей Ганделевский, автор лингвистических сказок «Пуськи бятые» Людмила Петрушевская, известный переводчик Виктор Голышев и другие. Начало весенней сессии школы состоится 20 мая. Школа обучает по двум курсам: интенсивному (чуть больше недели) и двухнедельному. Оба курса обучения в школе стоят 55 000 рублей, участие в качестве слушателя лекций — 25 000 рублей. Судя по страничке проекта в «Фейсбуке», проект активно работает с зимы, первые лекции в том или ином виде состоялись на Рождество на площадке «Яндекса».
В 1996 Колмановская пришла в IT-отдел компании Comptek — предшественника «Яндекса». Колмановская долгое время руководила отделом программистов, затем занялась маркетингом и сама себе придумала должность «главный редактор». В 2012 году Колмановская ушла с этой должности, передав обязанности Очиру Манджикову и Светлане Кондрашовой. С тех пор Колмановская лишь иногда запускает и закрывает проекты в поисковике и пишет в корпоративный блог.
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Гроссмейстер был встречен рукоплесканиями.
— Товарищи! Товарищи и братья по шахматам. Предметом моей сегодняшней лекции служит то, о чем я читал и, должен признаться, не без успеха в Нижнем Новгороде неделю тому назад. Предмет моей лекции — плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, — это quasi una fantasia. А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, — это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности.
Например, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо…
А вон тот брюнет, допустим, хуже. Что же мы видим, товарищи? Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в шашк… то есть я хотел сказать — в шахматы…