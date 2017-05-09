Бывший главный редактор «Яндекса» Елена Колмановская запустила школу редакторского мастерства «Хороший текст», следует из данных базы Kartoteka.ru. ООО «Хороший текст» учредили в конце 2016 года, 33,4% принадлежат Колмановской, две доли по 33,3% принадлежат писательнице и переводчице Марии Голованивской (статья в «Википедии», личный сайт, «Фейсбук») и поэтессе Наталии Осташевой («Фейсбук»). Генеральный директор компании — Голованивская.

Среди преподавателей школы: поэт Сергей Ганделевский, автор лингвистических сказок «Пуськи бятые» Людмила Петрушевская, известный переводчик Виктор Голышев и другие. Начало весенней сессии школы состоится 20 мая. Школа обучает по двум курсам: интенсивному (чуть больше недели) и двухнедельному. Оба курса обучения в школе стоят 55 000 рублей, участие в качестве слушателя лекций — 25 000 рублей. Судя по страничке проекта в «Фейсбуке», проект активно работает с зимы, первые лекции в том или ином виде состоялись на Рождество на площадке «Яндекса».

В 1996 Колмановская пришла в IT-отдел компании Comptek — предшественника «Яндекса». Колмановская долгое время руководила отделом программистов, затем занялась маркетингом и сама себе придумала должность «главный редактор». В 2012 году Колмановская ушла с этой должности, передав обязанности Очиру Манджикову и Светлане Кондрашовой. С тех пор Колмановская лишь иногда запускает и закрывает проекты в поисковике и пишет в корпоративный блог.