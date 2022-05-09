Статистическое управление КНР не увидело падения экспорта из Китая в Россию, о котором пишет западная пресса:

Товарооборот России и Китая в январе - апреле вырос в годовом исчислении на 25,9%, достигнув $51,09 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за четыре месяца увеличился на 11,3% и составил около $20,24 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 37,8%, до $30,85 млрд.