Американская комиссия по ценным бумагам выписала штраф NVIDIA за некорректное раскрытие информации.

Компания в 2018-м году бодро рапортовала о росте доходов игрового подразделения, хотя она знала, что существенная часть спроса была обеспечена майнерами, пользовавшимися видеокартами для добычи криптовалют.

Тем самым Nvidia ввела в заблуждение инвесторов, не понимавших, что доходы компании зависят от крайне волательного рынка криптовалют, а не от более устойчивого игрового.

Штраф составит скромные 5,5 млн долларов (Respondent shall, within 14 days of the entry of this Order, pay a civil money penalty in the amount of $5,500,000 to the Securities and Exchange Commission for transfer to the general fund of the United States Treasury)