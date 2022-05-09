С тех пор как новые меры поддержки были анонсированы, количество заявок на аккредитацию в реестре [IT-компаний] резко возросло, подтвердил представитель Минцифры. Судя по данным обновлений реестра, за последние два месяца в него добавилось более 10 000 организаций и на 5 мая количество аккредитованных юрлиц достигло 25 304 организаций. «Если ранее в среднем поступало около семи заявлений в день, то сейчас – более 250», – уточнил собеседник.
Сейчас получить такую аккредитацию просто, объясняет юрист Moscow Digital School Ирина Абдеева. Непрофильным компаниям достаточно выделить IT-подразделение (создающее ПО) в отдельное юрлицо с нужными кодами ОКВЭД или просто добавить нужный ОКВЭД головной компании. ФНС фактически разрешила такую реорганизацию 17 марта в своем письме № СД-4-2/3289, говорит Абдеева. Список таких ОКВЭДов включает разработку ПО, проектирование компьютерных систем, создание и использование баз данных и информационных ресурсов и т. д.
Оказалось, что льготы нужны не только айтишникам:
Но многие из вновь аккредитованных в реестре Минцифры компаний явно непрофильные для отрасли. Например, в конце апреля в реестр были включены Сбербанк России, ООО «Трансагроконсалтинг», в начале мая – строительная инженерная компания «Передвижная механизированная колонна – 402». Сейчас эти компании также претендуют на IT-льготы.
от таких реестр предполагается почистить, хотя Минцифры ещё не раскрывает как это будет
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непонятно почему зп ограничили от 150 т. а не до. Люди акими зп могут взять и так ипотеку без всяких льгот .
От региона зависит и от ставки
Если ипотеку под 15% брать — то это как бы не очень дёшево никому в Москве и Московской области
Да и не в каждом городе-миллионике это нормальная цена по которой любой может ипотеку взять.