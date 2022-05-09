С тех пор как новые меры поддержки были анонсированы, количество заявок на аккредитацию в реестре [IT-компаний] резко возросло, подтвердил представитель Минцифры. Судя по данным обновлений реестра, за последние два месяца в него добавилось более 10 000 организаций и на 5 мая количество аккредитованных юрлиц достигло 25 304 организаций. «Если ранее в среднем поступало около семи заявлений в день, то сейчас – более 250», – уточнил собеседник.

Сейчас получить такую аккредитацию просто, объясняет юрист Moscow Digital School Ирина Абдеева. Непрофильным компаниям достаточно выделить IT-подразделение (создающее ПО) в отдельное юрлицо с нужными кодами ОКВЭД или просто добавить нужный ОКВЭД головной компании. ФНС фактически разрешила такую реорганизацию 17 марта в своем письме № СД-4-2/3289, говорит Абдеева. Список таких ОКВЭДов включает разработку ПО, проектирование компьютерных систем, создание и использование баз данных и информационных ресурсов и т. д.