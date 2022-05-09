Редакторы Lenta.ru утром 9-го мая выложили некоторое количество материалов в стиле Марии Овсянниковой (женщина, выбежавшая в марте в прямой новостной эфир "Первого канала" с плакатом против ведения боевых действий на Украине) на сайте.

Они отредактировали несколько уже опубликованных новостей на сайте, существенным образом изменив их форму, заголовки и содержание. Это типичный пример атаки MITM (Mykola in the Middle), которые IT-менеджерам надо вносить в список моделей угроз после 24.02