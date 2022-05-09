Редакторы Lenta.ru утром 9-го мая выложили некоторое количество материалов в стиле Марии Овсянниковой (женщина, выбежавшая в марте в прямой новостной эфир "Первого канала" с плакатом против ведения боевых действий на Украине) на сайте.
Они отредактировали несколько уже опубликованных новостей на сайте, существенным образом изменив их форму, заголовки и содержание. Это типичный пример атаки MITM (Mykola in the Middle), которые IT-менеджерам надо вносить в список моделей угроз после 24.02
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The Insider заявил, что главным мотивом их поступка стала совесть. При этом Егор отметил, что они с Александрой находятся не в России. …
ну понятно … непонятно правда почему еще не запретили доступ к публикациям на сайтам сотрудникам которые находятся за границей …
Ну почему-почему.
Дятлы тупые, вот почему. Думали, что если отобрать право публикации, то с правом редактирования много не накосячат.
ФСТЭК рекомендрвал удаленный доступ по максимуму закрыть, из-за бугра тем более.Службы ИБ должны наконец понять, мир изменился.
Я не уверен что в СМИ рекомендации ФСТЭК являются обязательными для исполнения
Всё же, это не те организации, которые как-то существенно контролируются вообще иначе, кроме как постфактум в большинстве случаев.
Заколдобишься все СМИ контролировать-то, на самом деле (хотя все считают, что цензура это просто)
Цензура — это до, а ты про контроль постфактум.
В этой истории, как и в том, что сейчас публикует Медуза, как и в том, что распространяют краинские арбитражники, удивляет, что у них отказывает разум, и они пишут, постят, публикуют очевидные глупости, нелепые пропагандистские выкрики и фейки.
Хохлы — понятно, употребляют собственные наркотики, пропитались своей пропагандой в стиле "русские гибнут сотнями тысяч и впервые увидели унитазы". И думают, надо и нам это впихивать, при это зачастую вообще зачем-то на своём ломаном неуклюжем смешном языке, который здесь никто даже читать не пытается.
Но эти-то наши креаклы, они же вроде раньше не числились в совсем уж дураках. Они же интеллектуалы.
Ту совесть не при чём, тут какое-то поражение ЦНС.
Рутуб тоже наверняка какой-то совестливый положил изнутри. Слабо верится что можно так задудосить.
Ещё один прикол от совестливых — https://www.fontanka.ru/2022/05/10/71319050/
Гораздо более интересно, кто такой грамотный и внимательный(!) смотрел первый канал, что фу-фу-фу, и откуда пошла волна разгона новости.
Мне кажется, это скорее спланированная провокация и тот, кто фотку вставил, тот и сообщил о ней. Ну невозможно НАСТОЛЬКО внимательно смотреть телевизор.
Ну это точно подготовленная диверсия. Как с той ведущей 1ТВ, которая теперь на немецкое СМИ работает.