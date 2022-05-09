На Lenta.ru провели атаку MITM (Mykola in the Middle)


Редакторы Lenta.ru утром 9-го мая выложили некоторое количество материалов в стиле Марии Овсянниковой (женщина, выбежавшая в марте в прямой новостной эфир "Первого канала" с плакатом против ведения боевых действий на Украине) на сайте.

Они отредактировали несколько уже опубликованных новостей на сайте, существенным образом изменив их форму, заголовки и содержание. Это типичный пример атаки MITM (Mykola in the Middle), которые IT-менеджерам надо вносить в список моделей угроз после 24.02

Запись Анатолия Савенкова
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Добавить 11 комментариев

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    фрилансер

    The Insider заявил, что главным мотивом их поступка стала совесть. При этом Егор отметил, что они с Александрой находятся не в России. …
    ну понятно … непонятно правда почему еще не запретили доступ к публикациям на сайтам сотрудникам которые находятся за границей …

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    uurfin.su@gmail.com

    ФСТЭК рекомендрвал удаленный доступ по максимуму закрыть, из-за бугра тем более.Службы ИБ должны наконец понять, мир изменился.

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    Юрий Синодов > uurfin.su@gmail.com контекст

    Я не уверен что в СМИ рекомендации ФСТЭК являются обязательными для исполнения

    Всё же, это не те организации, которые как-то существенно контролируются вообще иначе, кроме как постфактум в большинстве случаев.

    Заколдобишься все СМИ контролировать-то, на самом деле (хотя все считают, что цензура это просто)

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    В этой истории, как и в том, что сейчас публикует Медуза, как и в том, что распространяют краинские арбитражники, удивляет, что у них отказывает разум, и они пишут, постят, публикуют очевидные глупости, нелепые пропагандистские выкрики и фейки.
    Хохлы — понятно, употребляют собственные наркотики, пропитались своей пропагандой в стиле "русские гибнут сотнями тысяч и впервые увидели унитазы". И думают, надо и нам это впихивать, при это зачастую вообще зачем-то на своём ломаном неуклюжем смешном языке, который здесь никто даже читать не пытается.

    Но эти-то наши креаклы, они же вроде раньше не числились в совсем уж дураках. Они же интеллектуалы.

    Ту совесть не при чём, тут какое-то поражение ЦНС.

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    volyanuk@gmail.com

    Гораздо более интересно, кто такой грамотный и внимательный(!) смотрел первый канал, что фу-фу-фу, и откуда пошла волна разгона новости.

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    Roman Y ISV

    Мне кажется, это скорее спланированная провокация и тот, кто фотку вставил, тот и сообщил о ней. Ну невозможно НАСТОЛЬКО внимательно смотреть телевизор.

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