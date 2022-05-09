С 9 мая все желающие разработчики могут регистрироваться на сайте nashstore.ru, добавлять информацию о владельце приложения и загружать в формате.apk свои программы, которые будут проверены на наличие вредоносного кода. После этого станет доступна публикация приложения в магазине с возможностью импорта данных из Google Play. Через несколько недель, как обещают «Цифровые платформы», в магазине появятся платежные сервисы.
Пользователи пока не смогут скачивать приложения из NashStore, но такая возможность появится у владельцев Android-смартфонов уже 16 мая. Магазин будет скачиваться на устройства в формате.apk.
В оферте Nashstore указано, что услуги NashStore оказывает ООО "Цифровой чемпион" с ОГРН 1167746847773. Компания с данным ОГРН в регистрах юрлиц есть, только она называется не "Цифровой чемпион", а ООО "Чейнби". Эта компания существует с 2016-го года, последние годы сдавала нулевую отчётность, её стопроцентным учредителем является Арсений Щельцин. Человек с таким же именем является сотрудником АНО "Цифровая экономика"
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У Геры Клименко работал в ИРИ, когда тот был советником президента. Тогда вёл себя странно, но они все вели себя странно.
Не, ну что ведёт себя странно — мы не осуждаем
Но когда в частную шарагу уровня "есть тут у меня одна ооошечка" заворачивается проект вполне себе имеющий государственное значение — у меня возникают вопросы нафига так делать.
У АНО самого не хватает скорости действовать быстро в текущих условиях? Пришлось какую-то ООО подключить?
Так может им помочь, проверку какую направить, чтобы расшили узкие места по Голдрату?
Увы, вполне типично. Ну просто еще раз показывает, что ничего пока не меняется у нас. Не меняется в смысле методов организации подобных проектов, справедливо названными имеющими государственное значение. В первую очередь, это мы с вами тут рассуждаем про государственное значение. Действующие лица от государства никаких особенных усилий по запуску подобных проектов не прикладывают — все зависит от степени "настырности" инициаторов. Ну и затем инициатива имеет инициатора — все как повелось. Если проект будет успешным, то непричастные обязательно поставят его себе в заслуги, а если неудачным, то просто забудут.