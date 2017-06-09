Издание TJournal собрало реакции представителей бизнеса и власти на внесённый сегодня в Госдуму законопроект о запрете технических способов обхода блокировок.

Мы считаем, что возложение таких обязанностей на поисковые системы является избыточным. Даже если ссылка на какой-либо ресурс будет находиться в поисковой выдаче, это не означает, что пользователь, перейдя по ссылке, сможет получить доступ к ресурсу, если ресурс был заблокирован оператором связи либо иным образом. Таким образом, ограничение доступа к ресурсам должно осуществляться не на уровне поисковых систем [как предлагается в законопроекте], так как поисковые системы не предоставляют доступа к каким-либо ресурсам, — PR «Яндекса» в комментарии RNS.

Проект закона выглядит более чем сырым. Речь идет о запрете технологии которая не только позволяет «обойти» блокировку, но и облегчить доступ к ресурсам, на малых скоростях при доступе в интернет, — директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей Алексеев там же.