Издание TJournal собрало реакции представителей бизнеса и власти на внесённый сегодня в Госдуму законопроект о запрете технических способов обхода блокировок.
Мы считаем, что возложение таких обязанностей на поисковые системы является избыточным. Даже если ссылка на какой-либо ресурс будет находиться в поисковой выдаче, это не означает, что пользователь, перейдя по ссылке, сможет получить доступ к ресурсу, если ресурс был заблокирован оператором связи либо иным образом. Таким образом, ограничение доступа к ресурсам должно осуществляться не на уровне поисковых систем [как предлагается в законопроекте], так как поисковые системы не предоставляют доступа к каким-либо ресурсам, — PR «Яндекса» в комментарии RNS.
Проект закона выглядит более чем сырым. Речь идет о запрете технологии которая не только позволяет «обойти» блокировку, но и облегчить доступ к ресурсам, на малых скоростях при доступе в интернет, — директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей Алексеев там же.
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Mail.ru — не совсем отмолчались. Их позиция тоньше.
16 мая 2017 года интернетчикам довелось поматерить Порошенко и Киев за блокировки российских сайтов. Принадлежащие Mail.ru Group «ВКонтакте» и «Одноклассники» в первый же день, через несколько часов после введения цензуры, разослали конечным пользователям инструкцию по обходу блокировок. В ней Mail.ru Group посоветовал TunnelBear VPN, Zenmate, friGate, Browsec, Tor-браузер. Несколько иная политика (если измерять реакцию в часах после исходной новости) проводится в РФ. Тут нет реплики-реакции на законопроект комитета ростелекомовской безопасности нет. Позиция Mail.ru Group традиционно очень мудрая. Если не сказать хитрая.