«Яндекс» разработал портал «Закупки+» для данных о закупках товаров и услуг. Об этом сообщают «Известия». Сервис находится на домене procu.ru, который был куплен компанией в 2016 году.

В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что они создали внутренний сервис для выбора поставщика и коммуникации с ним. Выйти на внешних клиентов компания не планирует. Эксперты в разговоре с изданием отметили, что, вероятно, проект, на самом деле, окажется более масштабным.

С помощью нового портала можно искать по наименованию товара, цене и количеству, сообщили источники «Известий». Также будет возможность оставлять комментарии и подписываться на определенного закупщика.