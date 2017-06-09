Основатель фонда DST Global Юрий Мильнер заявил, что видит значительный потенциал роста на мировом рынке e-commerce. Сейчас покупатели в среднем тратят только 6% денег в онлайн, эта цифра вырастет до 15% к 2025 году, заявил Мильнер на конференции D.Live Asia 2017.

«Показатель в 15% потребительских затрат в онлайне — это достаточно близко к тому, что мы уже сейчас видим в Китае и мир в течении нескольких лет также приблизится к этим показателям», сказал Мильнер. По его оценке общая капитализация мирового рынка e-commerce может вырасти с $3 до $7 трлн.

Мильнер также прокомментировал решение компании Xiaomi, акционером которой он является, развивать офлайн-розницу.