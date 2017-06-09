Банк «Тинькофф» размещает бессрочные еврооблигации на $300 млн под 9,25% годовых, рассказал РБК председатель правления банка Оливер Хьюз. 8 июня банк закрыл книгу заявок на «вечные» евробонды с call-опционом через пять лет и три месяца и ежеквартальным купоном. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9,75%, пишет издание со ссылкой на свои источники.

«Мы довольны результатами размещения: привлекаем $300 млн под 9,25%. У нас была тройная переподписка: спрос был около $900 млн. […] Привлеченные средства позволят нам дополнительно поддержать активный рост бизнеса», — сказал Хьюз.