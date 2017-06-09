(написал сначала в телеграм-канал, а потом подумал — а почему только в телеграм-канал)

Как там говорит старик Бурханыч, владелец соцсети «ВКонтакте»?

«Кто интернет развивает, тот его и пользует»?

Ну то есть что происходит: двум патентованным копрофагам, старым друзьям со славных времени Контр-ТВ, Минаеву и Красовскому, выдали грант на очередное унылое шоу по обливанию Навального дерьмом — в рамках новомодной кремлевской ФЦП «Ааааааааа Навальный захватил Youtube, давайте срочно раздадим всем много денег, чтобы победить Навального в Youtube». Сейчас таких много, а будет еще больше. За золотым дождем из АП выстроилась очередь огроменная. Ничего особенного.

Ничего особенного, пока соцсеть «ВКонтакте» не пушнула ссылку на минаевское шоу всем подписчикам настоящего аккаунта Алексея Навального. В самом аккаунте никакой ссылки нет, но всем подписчикам пуш пришел. И всем подписчикам новомодного блогера Усманова — тоже.

Вот это и называется: «они ломают наш интернет», вот в чистом виде. Был интернет, все с ним было хорошо. А потом Кремль решил им поуправлять, и завелась чертовщина с барабашками. Аккаунты сами постят, что им вздумается. Если так надо заказчикам из АП.

Ну и интересно, какой будет официальная реакция ВКонтактика на все это. Сейчас они пушат всякое дерьмо от верифицированных, заметим, аккаунтов. Какой следующий шаг автоматизации? Сами аккаунты будут постить свастоны, сами на себя писать заявления по 282 в ближайшее территориальное управление ФСБ по шаблону?

Posted by Леонид Волков on Wednesday, June 7, 2017