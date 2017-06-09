В 2016 году часть россиян, которая делает покупки в интернете, увеличилась с 20% до 23%. Всего товары и услуги онлайн заказывают 30% пользователей интернета. Наиболее активно покупают одежду, обувь, спортивные товары (48%), предметы для дома (26%) и электронику (14%). При этом Россия отстает от Евросоюза (где доля — 55%) и лидирующих стран в этой сфере — разрыв с Великобританией и Данией примерно трехкратный (более 70%). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ).