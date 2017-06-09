Тридцать специалистов успешно окончили программу подготовки партнёров по обучению рекламным продуктам «Яндекса», говорится в сообщении компании. Теперь у «Яндекса» 57 таких партнёров в 14 городах России, Беларуси и Украины.

У каждого партнёра комании есть план мероприятий — вебинаров, очных курсов, выступлений в СМИ и на конференциях. Эти мероприятия посвящены разным темам: как общим — увеличению продаж и эффективности интернет-рекламы, так и частным — повышению CTR в Директе, возможностям таргетинга, аналитическим инструментам.

К нашим партнёрам по обучению можно и нужно идти с вопросами о том, как решать бизнес-задачи с помощью инструментов «Яндекса», об особенностях и тонкостях работы с разными инструментами. Наша команда сотрудничает с этими людьми — их стоит приглашать на конференции, обращаться к ним за комментариями. Поиск партнёров — сложный, многоступенчатый процесс. На рынке мало специалистов, которые понимают реальные задачи клиентов и следят за развитием технологий всех крупных игроков, — сказала Екатерина Аскерова, руководитель подразделения по работе с рекламными агентствами коммерческого департамента «Яндекса».

Отбор и подготовка партнёров проходит в несколько этапов. Чтобы получить статус, нужно продемонстрировать владение рекламными инструментами и навыки публичных выступлений, а также защитить кейс, успешно решив задачу клиента. Набор в партнёрскую программу закрытый — специалистов с практическим опытом в интернет-рекламе и обучении приглашают по рекомендации коллег с рынка.

До лета 2014 года партнеры «Яндекса» также подключала новых партнеров к РСЯ, но затем «Яндекс» забрал у них эту функцию и начал работать с рекламодателями напрямую.