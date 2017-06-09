Май’2017: МТС, МегаФон, Билайн теряют абонентов по MNP. Tele2 получает


По итогам мая 2017 года из Tele2 ушло 24 тысячи абонентов с сохранением номера, и 52 тысячи пришло в Tele2 со своими номерами от других операторов. Tele2 — единственный в мае оператор из числа 4 крупнейших, который увеличил число абонентов за счёт перебежчиков от конкурентов. По итогам месяца «абонентов-беглецов» в Tele2 стало на 28 тысяч больше. Статистику со ссылкой на подсчёты центрального научно-исследовательского института связи привёл Content Review, обычно статистика ЦНИИС доступна лишь операторам, которые её не разглашают. По статистике ЦНИИС Tele2 был и самым желаемым оператором для перехода. Любого оператора из «большой тройки» в мае выбрало меньшее число абонентов перебежчиков. Часть абонентов в мае выбрали «другого» маленького регионального оператора или MVNO, в сумме они получили больше абонентов, чем потеряли.

Ушло Пришло Баланс
МТС -50 43 -7
Билайн -41 32 -9
МегаФон -52 30 -22
Tele2 -24 52 28
Другие -8 18 10

Самым главным донором для конкурентов в мае стал МегаФон, который потерял 52 тысячи абонентов (совпадение «+52 в Tele2», «-52 в Мегафоне» — случайное). 19 мая оператор пережил аварию на сети. Абоненты из Москвы, Самары, Саратова стали отказываться от услуг МегаФона чаще, чем в первой половине месяца. 30 тысяч абонентов, тем не менее, предпочли в мае перейти в Мегафон, но всё равно дали оператору общий отрицательный баланс в -22 тысячи абонентов-перебежчиков. Отказались от услуг МТС и Билайна 50 и 41 тысяча абонентов соответственно. За счёт пришедших от конкурентов эта пара операторов получила итоговый отток по месяцу в 7 и 9 тысяч человек.

Динамика переходов к конкурирующему сотовому оператору со своим номером, сохранением номера по MNP, май 2017 МТС, Билайн, Мегафон теряют абонентов, Tele2 набирает

Динамика переходов к конкурирующему сотовому оператору в мае 2017 года, в тысячах человек. «Ушло» — нижняя грань цветной отметки, «Пришло» — высота столбика, «Итоговый баланс» — верхняя грань, выше или ниже нуля, оператор получил (Tele2) или потерял абонентов (МТС, МегаФон, Билайн) по итогам месяца.

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