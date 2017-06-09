Технический директор Mail.ru Group Владимир Габрелян написал в своем Facebook, что массовое использование уязвимости в системе мониторинга блокировок «Ревизор» может в итоге привести к увеличению финансовой нагрузки на оператров связи и, росту цен на доступ в интернет для рядовых абонентов.
Который день наблюдаю как группа вроде бы как понимающих в техническом устройстве «интернетов» людей развлекается эксплуатацией изъяна в механизме блокировок Роскомнадзора.
Кто не читал — подробности тут: vc.ru/p/revizor-rkn-collapse
Очень хочется узнать у поддерживающих это дело идиотов: вам не хватило технической квалификации, чтобы понять, что для реализации блокировок по SNI потребуется установка DPI у всех российских операторов связи?
Или школьная математика далась настолько паршиво, что нет возможности рассчитать стоимость установки DPI на сети крупного оператора?
А может быть есть какие-то иллюзии, которые позволяют думать, что эти мероприятия будут реализованы не на за счет клиентов оператора?
Posted by Vladimir Gabrelyan on Thursday, June 8, 2017
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Зачем покупать DPI если надо просто пропатчить Ревизор согласно рекомендациям Роскомнадзора?