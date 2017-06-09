Который день наблюдаю как группа вроде бы как понимающих в техническом устройстве «интернетов» людей развлекается эксплуатацией изъяна в механизме блокировок Роскомнадзора.

Кто не читал — подробности тут: vc.ru/p/revizor-rkn-collapse

Очень хочется узнать у поддерживающих это дело идиотов: вам не хватило технической квалификации, чтобы понять, что для реализации блокировок по SNI потребуется установка DPI у всех российских операторов связи?

Или школьная математика далась настолько паршиво, что нет возможности рассчитать стоимость установки DPI на сети крупного оператора?

А может быть есть какие-то иллюзии, которые позволяют думать, что эти мероприятия будут реализованы не на за счет клиентов оператора?

Posted by Vladimir Gabrelyan on Thursday, June 8, 2017