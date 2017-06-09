Около 17.00 в пятницу, 9 июня, произошел масштабный сбой при обслуживании банковских карт. Перестали работать POS-терминалы Сбербанка: корреспонденту «Ведомостей» не удалось расплатиться в нескольких торговых точках, которые обслуживает Сбербанк. В колл-центре банка рассказали, что есть сложности с работой карт во всех каналах обслуживания Сбербанка.

Параллельно возникли определённые проблемы у Райффайзенбанка, Юникредитбанка, «Открытия» Промсвязьбанка, «ВТБ 24», «Альфа-банка», сообщили «Ведомости». В «ВТБ 24» позднее опровергли сложности с обслуживанием карт, хотя ранее объяснили, что их терминалы не работают по техническим причинам.

Последнюю масштабную аварию «Сбербанк» пережил в октябре 2016 года. Тогда представители «Сбера» объяснили что банк проводил технические работы вечером в выходные.