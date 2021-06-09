Whoosh, Molnia, Urent, Eleven и другие сервисы аренды электросамокатов убрали свои устройства с улиц Санкт-Петербурга и отключили возможность аренды в приложениях после обысков в офисах кикшеринговых компаний и заведения уголовных дел. 8 июня по рекомендации Следственного комитета сервисы запретили кататься на самокатах в центре города.

Пользователям Molnia в 00:09 пришло уведомление: «Мы убираем все самокаты. Ты наверняка знаешь из СМИ о ситуации с самокатами. Сейчас мы вынуждены их временно убрать, как решится вопрос, мы сразу тебя оповестим. Приносим извинения за неудобства». Пользователи Whoosh при открытии приложения видят всплывающее окно: «Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок. Обязательно вернемся. Обнимаем!»

Forbes пообщался с представителями сервисов, они говорят, что самокаты велели убрать из Следственного комитета. В СК это отрицают.

«СК вчера сказал, что если не уберете [свои самокаты], мы уберем. Никаких бумаг не давали. Мы сами все убрали. Сегодня днем встреча в администрации [Санкт-Петербурга], и после будет понятно. Пока мы ждем. Поэтому никто не комментирует» Пресс-служба сервиса аренды электросамокатов Whoosh рассказала Forbes, что решение о приостановке работы «связано с возможностью урегулировать регламент работы сервисов кикшеринга с администрацией города». «Сервис планирует в ближайшее время согласовать все аспекты работы, подписать соглашение с администрацией города и вернуться к работе в Санкт-Петербурге».

Официальное сообщение об обысках в офисах кикшеринговых компаний появилось на сайте петербургского Следственного комитета третьего июня, потом абзац об обысках пропал, как и фото сотрудников в офисе Woosh, потом Woosh отрицал информацию об обысках, потом подтвердил. В Molina также были обыски.

По данным Трушеринга, склады Molnia и Whoosh в Санкт-Петербурге закрыты для проверки. Кикшеринги Bolt, Red Wheels и Scoobee в этом сезоне не начинали работу в Санкт-Петербурге, поэтому, вероятно, к ним вопросов у Следственного Комитета нет. В мае стало известно о возбуждении дела против неназванного сервиса аренды электросамокатов после наезда на пешехода. Тогда в СМИ предположили, что речь идет о компании Whoosh. Кикшеринг подтвердил, что на их самокатах был совершен наезд на пешехода, однако компания не получала официального уведомления от СК, так что не может подтвердить, в отношении какого оператора возбуждено дело.

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