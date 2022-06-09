Минцифры предложило увеличить размер госпошлины для операторов на ряд лицензий по услугам связи с 7,5 тыс. до 1 млн руб., а также ввести для них оборотный штраф за отсутствие систем оперативно-разыскных мероприятий в размере до 0,05% от годовой выручки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Всего речь идет о трех пакетах поправок. В первом Минцифры предложило увеличить размер госпошлины в 133 раза — с 7,5 тыс. до 1 млн руб. на девять видов лицензий по услугам связи. «Стоимость лицензии станет стоп-фактором для нарушителей и защитит граждан от сомнительных услуг», — заявили в ведомстве. В нем пояснили, что из-за нынешнего небольшого размера госпошлины недобросовестные операторы, когда Роскомнадзор выявляет нарушение, не оплачивают штраф, а заявляют о прекращении лицензии и «с легкостью получают новые». Мера коснется только новых операторов. Уже имеющие лицензии будут продлевать их на прежних условиях — за 750 руб.