Банк Тинькофф предупредил, что клиенты с безналичными долларами его не радуют и их будут щемить, поскольку банк хочет уменьшить свою валютные остатки в долларе, евро, фунтах и швейцарских франках.
Если у пользователей на счету будет больше 1000 у.е. с него будут списывать 12% в год, пропорционально остатку в ежедневном режиме.
Мера "дедолларизации" относится и к брокерским счетам, но иметь долларовые активы можно будет без комиссий (хотя в России это на текущий момент и рисковано)
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А так можно в одностороннем порядке, для старых счетов со старыми договорами?
Райффайзен делает тоже, но не так жестко https://www.raiffeisen.ru/about/press/news/201490/