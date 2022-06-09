Банк Тинькофф предупредил, что клиенты с безналичными долларами его не радуют и их будут щемить, поскольку банк хочет уменьшить свою валютные остатки в долларе, евро, фунтах и швейцарских франках.

Если у пользователей на счету будет больше 1000 у.е. с него будут списывать 12% в год, пропорционально остатку в ежедневном режиме.

Мера "дедолларизации" относится и к брокерским счетам, но иметь долларовые активы можно будет без комиссий (хотя в России это на текущий момент и рисковано)