Крупные российские банки готовы закупать отечественные банкоматы, работающие на процессорах «Эльбрус». Выпускать устройства самообслуживания для банков собирается российская компания BFS, которая с 2004 года занималась поставкой иностранных банкоматов, сообщил РБК ее гендиректор и совладелец Артем Жилонов. Начать выпуск планируется в начале 2023 года. «Нашими банкоматами уже заинтересовались крупные российские банки, включая ВТБ. Сформированы рабочие группы, и мы планируем с коллегами первые партии поставок. Один из крупных банков в начале 2023 года планирует у нас закупить около 1500 устройств», — рассказал Жилонов.

ВТБ планирует переориентироваться на устройства российского производства и после выпуска первых банкоматов BFS намерен их протестировать, подтвердил РБК представитель банка. «Решение о полноценном внедрении устройств в парк наших АТМ будет приниматься по результатам пилотного проекта», — указал он. В «Сбере» сообщили, что готовы рассматривать предложения отечественных производителей при условии, что они будут удовлетворять техническим требованиям, требованиям по безопасности, эргономике и дизайну. В Росбанке и «Русском стандарте» также не исключили возможность использования российских устройств. BFS намерен выпускать до 15 000 устройств ежегодно, но потенциально объем может быть увеличен в два раза, сообщил Жилонов. Инвестиции в проект он оценил примерно в 1,5 млрд рублей. В эту сумму входит государственная субсидия, полученная в результате выигрыша конкурса в Минпромторге, отметил глава компании, но размер субсидии не раскрыл.