Канадский стартап Cohere, который разрабатывает технологии в сфере искусственного интеллекта, привлек $270 млн инвестиций. Компания провела раунд C, в котором приняла участие группа институциональных и стратегических инвесторов, в числе которых американский производитель микросхем и видеокарт Nvidia и разработчик софта Oracle. В группу входят инвесторы из США, Канады, Южной Кореи, Великобритании и Германии. С новым раундом общая сумма полученных компанией инвестиций достигла примерно $445 млн, сообщил Bloomberg президент и операционный директор Cohere Мартин Кон. В ходе раунда стоимость стартапа оценили в $2,1-2,2 млрд, заявил осведомленный источник агентства. Мартин Кон в прошлом был топ-менеджером YouTube, а сооснователь и гендиректор Cohere Эйдан Гомес в прошлом работал в Google, отметил Bloomberg. Для Cohere приоритет — не отдавать инвесторам слишком большую долю акций или контроль над компанией, утверждает Кон: «Мы не хотим отдавать большую часть нашей компании какому-то предприятию и быть вынужденными потом выполнять ее желания», — отметил топ-менеджер. Новое финансирование Cohere потратит на обеспечение ее потребностей в вычислительных мощностях и работу над новыми технологиями.

Cohere был основан в 2019 году, компания создает языковые модели для бизнеса: программное обеспечение, натренированное на большом объеме данных, которое может анализировать текст и создавать новый. Компании могут использовать инструменты для создания коротких выжимок e-mail клиентов или создания сайтов. Venturebeat назвал Cohere конкурентом OpenAI — компании-разработчика чат-бота ChatGPT. Эта компания получила в январе $10 млрд инвестиций от Microsoft. ChatGPT способен общаться с пользователем в формате чата, отвечать на запросы, искать информацию и создавать тексты.