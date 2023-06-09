Юрий Синодов про раздел "Яндекса" 147
Синодов к ДР Яндекс.Такси, без которого невозможно представить сегодняшние поездки
Синодов и Делицын про 12 лет Roem, будущее российских медиа и смерть Яндекс.Новостей (а лучше Дзена) 9
Расставляем медиасферу по полочкам с Александром Амзиным: подкаст Юрия Синодова и Маши Георгиевской 4
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