Яндекс сообщил инвесторам, что биржа NASDAQ удовлетворила запрос о продолжении листинга компании при соблюдении определённых условий и сроков планируемой реструктуризации. Реструктуризация подразумевает "передачу права собственности и контроля над рядом ключевых бизнесов, включая все российские бизнесы, к концу 2023 года".

On June 6, 2023, Yandex received notification of the Hearings Panel’s decision to grant the request of Yandex to continue its listing on Nasdaq, subject to certain conditions related to the timing and implementation of Yandex’s proposed corporate restructuring, including the divestment of ownership and control of a number of our core businesses, including all Russia-based businesses, by the end of 2023.