Пунктирная линия российского интернета

Носик, ставший известным как основатель «Ленты», «Газеты» и кучи других СМИ ещё до того как я получил хоть какую-то работу связанную с интернетом, всегда оказывался человеком, который что-то слышал, что-то знает и понимает что и зачем.

2004-й: я его вижу на какой-то конференции, где он долго и увлеченно мне объясняет (не зная меня абсолютно), в чём была причина обвала NASDAQ трехлетней давности. 2004-й — сталкиваюсь на кухне Lenta.ru, которую он весело и шумно оккупировал с Юлей Миндер и доброй половиной редакции Lenta.ru.

После моего попадания в «Вебпланету» (отмеченного «накреативленной» мной новостью про его сорокалетие), общение с ним стало более частым и осмысленным: вдобавок, это был период создания SUP, управляющего русским ЖЖ, период непросчитываемых трат на создание русских медиа — Антон и Энди Полсон не сходили с полос газет (чем они не всегда были довольны: Антону приходилось много бодаться с журналистами, которые писали про бизнесы в которых он участвовал не так, как это было нужно бизнесу).

Позже, когда Антон отошёл от непосредственного управления крупными проектами, он нисколько не потерял в информированности и цепкости анализа, перемежаемого огромной долей сарказма и язвительности.

Снова и снова мы с ним сталкивались как на мероприятиях, так иногда и просто в Москве, по которой он то ходил пешком, то ездил с водителем на какой-то простецкой иномарке.

Вовлеченности в интернет-бизнес ему хватало на то, чтобы объяснить абсолютно любому ту тему, в которой он сам разбирался за отведенное время. За что он был нежно любим эфирными СМИ, которые очень ценили ёмко говорящих спикеров.

Его всегда распирало изнутри от желания общаться с людьми, ни разу я не видел его подавленным или мрачным, ни разу не видел, чтобы он отказывался с кем-то общаться, отвечая, порой, на самые дилетантские вопросы.

Земля пухом, Антон. Нам тебя будет не хватать.