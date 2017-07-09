Андрей Судник, основатель шопинг-мессенджера «Алоль», по просьбе «Роем!» рассказал о самых важных событиях недели на рынке e-commerce.

Россияне увлеклись покупками в соцсетях

660 рублей в среднем тратят пользователи на одну покупку в социальных сетях (Яндекс.Деньги). За год чек вырос на 20%, и теперь всего в 2,3 раза отстает, например, от среднего чека Wildberries. В среднем пользователь социальных сетей делает 3,8 покупок в год: оплачивает подарки, стикеры, статусы и так далее.

Может ли он тратить больше и покупать чаще? Думаю, да. Во-первых, Яндекс.Деньги не учли (по-крайне мере в этом отчёте), покупки товаров у малого бизнеса, который активно продаёт в социальных сетях. Во-вторых, пользователи тратили бы больше, будь в социальных сетях релевантный e-commerce функционал.

Пример из жизни: мессенджер WeChat тоже продаёт стикеры, но это лишь 5% его оборота близкого к $2 млрд. Аналитики Nielsen пришли к выводу, что WeChat добился успеха в e-commerce не потому, что он был сначала популярен как мессенджер, а потому что предоставил пользователям совокупность востребованных сервисов и функций на удобной платформе. Чего и российским соцсетям желаю.

Суд принял иск о банкротстве Wildberries

Сложно быть лидером. Wildberries не первый, кто испытывает проблемы, оказавшись на вершине. Один из прежних хедлайнеров Exist застрял в корпоративном конфликте, следом — «Юлмарт» замедлил рост и частично ушёл из регионов.

Wildberries обвиняют в неуплате долга размером в 136 млн рублей. И это лишь один из 13 исков. Как обстоят дела на самом деле? Может ли компания с оборотом 51 млрд рублей и долей 40% в самом объемном сегменте российского e-commerce на самом деле оказаться не способной рассчитаться с контрагентами? Надеюсь, что нет. Даже несмотря на то, что компания явно испытывает давление со стороны трансграничных конкурентов. Примерно половина онлайн-покупателей заказывает одежду в иностранных интернет-магазинах.

Как стало известно на прошлой неделе, британский ритейлер Asos удвоил продажи в РФ в 2016 году. Wildberries «подкупал» аудиторию низкими ценами и широким ассортиментом, но, возможно, в сегодняшних реалиях этого недостаточно.

Сервис доставки здоровой еды Grow Food привлек $5 млн

Grow Food — прекрасный пример e-commerce компании новой волны. «Первые» онлайн-ритейлеры стремились бесконечно расширять ассортимент предлагая всё и каждому, играя на цене и доставке. Сила Grow Food, напротив — в чёткой сегментации, что позволяет выкристаллизовать предложение и поставить себя вне конкуренции относительно других игроков.

Правда в нишах есть свои подводные камни: количество посетителей фитнес-клубов в РФ с 2014 года сократилось почти на 1 млн человек. Скорее всего поэтому Grow Food планирует выход в новые ниши, например, через запуск линейки продуктов для вегетарианцев. Возможно, в ближайшем будущем сервис из узкой категории питания для спортсменов войдёт в более крупную нишу «здорового» питания. Жители крупных городов, готовы платить за доставку еды, чтобы экономить время, следующий шаг — готовность платить за доставку «здоровой еды».

ВЭБ и НТВ открыли набор стартапов для участия в телешоу с призовым фондом в 60 млн рублей

Могли бы вы поверить еще 5 лет назад, что цифровая экономика станет вопросом «нацбезопасности». А на НТВ вместо передач о «скандалах, интригах и расследованиях» запустят шоу о стартапах. То, что технологический бизнес идёт в массы — это положительный тренд, правда, канал работы с аудиторией выбран не совсем верно — молодые люди смотрят каналы на Youtube, а не каналы центрального телевидения. Поэтому инициатива запустить шоу вполне может закончится хорошим пиаром «Сколково», в то время как целевая аудитория продолжить узнавать о бизнесе из «Бизнес Секретов» Олега Тинькова, минуя телеканал.

Но это лишь скептическое предположение. Надеюсь, что у канала получится настолько мощный продукт, что он стянет к экранам «отцов и детей», как когда-то это сделал «Голос».