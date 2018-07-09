Год без Носика, интервью с его матерью — филологом Викторией Мочаловой


9 июля 2017 года умер от сердечного приступа Антон Носик — журналист, медиаменеджер, блогер, активист, филантроп; один из создателей русскоязычного интернета; человек, без которого российская интернет-журналистика была бы совсем другой. Спецкор «Медузы» Саша Сулим поговорила о детстве, семье, друзьях, убеждениях и проектах Носика с его матерью — филологом Викторией Мочаловой: «Он все-таки был человек бесстрашный».

Обновленно:

Свои воспоминания о Носике записала и гендиректор «Медузы» Галина Тимченко, в 2004—2014 годах руководившая редакцией Lenta.ru (интернет-издание, основано в 1999 году Антоном Носиком): «Должность моя — создатель».

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Леонид Делицын FINAM Global

    Не скажу, чтобы я знал Антона так уж хорошо. Работал я у него недолго (его вскоре сместили, а меня — едва и вовсе не уволили), причём когда я трудоустраивался, то сперва выбрал «Манифест». Не то, чтобы я побаивался Антона, но не спешил стать его человеком, а мне тогда казалось, что идя куда-то на работу, ты становишься собственностью босса (и тех, кто над боссом). Антон мне в реальной жизни понравился больше, чем по IRC или в рассылках. В жизни он был, на мой взгляд, круче, чем в Сети. На него работали быстрая реакция, обширные знания, обилие идей и уверенность в своей правоте. Антон был «Знайка». Ещё он поразительно быстро печатал, причём сразу — готовые тексты. И, кстати, был победителем чемионата по поиску Яндекса, хотя я так и не спросил его, как ему это удавалось. Он был «fast thinker» — поразительно быстро соображал. Что касается того, кто что создал, то есть толстая книжка Татьяны Ершовой «Информационное общество — это мы», про сообщество эспертов, которых я бы назвал авторами концепций, про которых здесь, наверное, слышали очень немногие, а масс-медиа не знает о них вовсе. С их точки зрения создатели — это они. правда не Рунета, а информационного общества. Антон и его друзья были уже медийными людьми, а интернетчики того времени медийными людьми не были, хотя среди них могли быть журналисты PC Magazine или Компьютерры. Поэтому изнутри индустрии медиа — изнутри интернет-СМИ- Антон видится как один из главнейших Демиургов и работодателей. Поэтому его лекции на журфаке собирали полные залы. Хотя в книжке «Информационное общество — это мы» Антон, наверное, не упоминается вовсе — он стратегии не писал, Окинавскую хартию не подписывал, на международных конференциях не присутствовал. Его как бы и нет. В общем, я думаю, что есть много таких «малых миров’ со своими великими людьми, которые стремятся жить обособленно. Однако Антон всё-таки, на мой взгляд, был велик в довольно большом «малом мире». Побольше, чем у других. Хотел сказать «и влиятельном», потом подумал, что тусовку концептописателей мы не особо видим, а по факту довольно много про неё пишем, потому что через официальных лиц её стратегии, целевые показатели и ориентиры, всё равно попадают в прессу.

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ну вообще, по-моему, нет никакой тусовки концептописателей. У нас, по крайней мере.
    Точнее, она есть, вот в таком нехорошем виде — который не имеет отношения ни к Носику с Ревазовым, ни к этим типа «экспертам»:

    http://d-russia.ru/kak-cru-sozdavalo-google.html

    То есть Горный форум можно отнести к тем, кто формирует концепции и меняет ландшафт. Они ещё в начале 90-х поняли, что надо обрабатывать большие данные, надо делать браузеры, поисковики, платёжные системы и т. п.
    И не только поняли и написали концепции — а разбросали деньги, выявили лидеров вроде Брина, дали ещё больше денег, кураторов и т. п.

    И что получилось — можно видеть непосредственно, в виде существующих технологий, сервисов, проектов.

    В России такие медийные деятели, как Носик, действовали поверх уже созданной железной и сервисной инфраструктуры.
    Они не придумывали HTTP и HTML, они не делали браузеров, роутеров и веб-серверов, они не строили поисковики, почты, рейтинги сайтов, каталоги.

    То есть они занимались довольно мелкой медийной деятельностью — писали бложики в формате гостевых книг, «обозревали вечерний Интернет», делали первые «интернет-СМИ», то есть агрегаторы чужих новостей.
    Это самый верхний слой — он заметен только потому, что на поверхности здания, вроде стенгазеты на стене.

    В это же самое время (условно, в 1995—2005) Демос, Стек, Голден тянули сети и строили точки обмена трафиком, Королёв, Коваленко, Костин, Сегалович, Волож, Лысаков, Крюков делали Апорт, Рамблер, Тор100, Яндекс, Голанд и Кривенков писали первый движок Мыла, Чернов делал КОИ-8, Тутубалин делал русский Апач, Сысоев Нгинкс, Дуров начинал ВКонтакте, Андреев делал Спайлог, Бегун и Мамбу.

    И поверх всего этого построенного Носик, Ревазов, Кудрявцев лепили свои листовки и объявления с отрывными телефончиками.
    В некоторых из которых объявляли себя создателями всего сущего.
    Мне это видится именно так.

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Слушай, Лёня, я наискось полистал упомянутую тобой книжку Ершовой про то, как некие «мы» строили у нас информационное общество. Мало того, что перечисленные там люди под ником «мы» никогда ни к чему не имели отношения, никто их никогда не слышал и не видел в окопах, кроме разве каких-то никому не известных международных форумов и конференций, там ещё кумиры и духовные лидеры — Коэльо, Фукуяма, Тоффлер и подобные им.

    Ну это что вообще. Ну то есть это ещё хуже, чем «Три верных товарища Носик, Кудрявцев и Ревазов построили тупым русским Интернет».

  • Контекст комментария

    Леонид Делицын

    Есть и другие «малые миры», которые могли бы рискнуть выдвинуть одну из своих фигур в качестве Создателей. Большинству и так хорошо, и они не пробуют. В упомянутом мной случае Татьяна Ершова, воин, по-видимому, храбрый (она была даже в некий момент и.о. директора Ленинской библиотеки) дерзнула спозиционировать своё войско в качестве Информационного общества. В другом случае своего исполина — Антона Борисовича — промотирует Галина Тимченко, не менее храбрый воин. Я в этом ничего плохого не вижу. Кстати, за воинством информационного общества тоже кое-что стоит, например, глава компании, Юрий Хохлов ещё в 80-е был автором (соавтором, там два автора) учебника по информатике (для библиотекарей), весьма даже оригинального, а не переводного. Можно спорить, какое занятие важнее и благороднее — русификация Юникса, рерайтинг новостных лент ТАСС, создание ещё одного сервера HTTP или построение «Рейтингов готовности регионов к информационному обществу». Я вообще не понимал, зачем последний продукт нужен, но однажды на конференции остановился у стенда с докладом сотрудниц одного из институтов РАН, из региона. Она там доказывала, что «Рейтинг готовности регионов» нехорош со статистической точки зрения там-то и там-то. Я спросил, зачем он вообще нужен? Она объяснила, что администрациям выделяются бюджеты на ИТ, а потом их деятельность оценивают по рейтингам, поэтому администрациям нужны такие рейтинги, чтобы видеть, не сильно ли они отстают от сопоставимых регионов. То есть из того, что такой рейтинг не был нужен мне, или Рамблеру, где я тогда работал, не следовало, что у него вообще нет пользователей. Они были, и от них что-то, возможно, даже и зависело. Ну, а поскольку я строил прогнозы, то знал, что делают их и для Минсвязи, и был однажды на защите, где в диссовете присутствовали — Булгак, бывший министр связи (и соавтор прогнозов конца 90-х), Рабовский (директор МГТС), деканы факультетов МТУСИ, Кузовкова (заведует кафедров в МТУСИ, которая делает прогнозы в Минсвязи), а также автор книжки про NGN и другие связисты. В принципе, их сообщество тоже вполне самодостаточное, это связисты, и оно тоже на что-то влияет, но в случае российского Интернета они не выдвигают своих Создателей (возможно, потому что в их случае таковым по должности обязан быть министр).

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  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Прекрасные там цитаты попадаются:
    «Первого учителя Антона посадили. Причем, как водится, просто подсунули наркотики».

    Зная, что Антон с наркотиков практически не слезал всю свою последующую жизнь и умер именно от них, как-то ну прямо очень верится в безусловную подлость КГБ, злодейски подбросившего наркотики честным и чистым диссидентам-иудаистам — гораздо больше, чем в наркотики у учителей Антона.

    Я помню, как-то спросил его: зачем, мол, ездите в Гоа, за легальными лёгкими наркотиками?
    — Да, нет, ты чо, — улыбаясь, отвечал Антон — лёгкие-то и здесь есть. За тяжёлыми, конечно.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    И ещё, что «Антон был добрый и кристально честный, никогда не врал».

    Он, конечно, был феерический лжец, который лгал, как дышал, постоянно, и даже не заморачивался, правду он говорит или ложь, потому что тут же перевоплощался и искренне верил своей же лжи.

    Но пишет мама, её понять можно. Ей он, наверно, и в самом деле не врал.
    Тем более, что был он действительно не злой, тёплый, хотя иногда чернота накрывала его.

    Царствие небесное, короче. Упокой, господи, душу раба твоего в месте злачне, месте светле, месте покойне, идеже присещает свет лица твоего.

  • Ответить
    Леонид Делицын FINAM Global

    Бывает смерть своевременная и преждевременная. Смерть Антона была преждевременной. Мне кажется, что он со своим уходом поторопился.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    А вот те звонки Антона из кабинета Крюкова, в ночь, когда ты порвал ахилл — они всерьёз были, как тебе кажется? Или просто нервы и гнев?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Интересно, как постепенно, как осадки на морском дне, наслаиваются легенды и попытки переписать историю.
    Вот и у Тимченко тоже:
    «о должности вице-президента холдинга «Рамблер» вспоминал как об анекдоте».

    Не вице-президентом он был, а президентом. Правда, к слову «президент» иногда прибавляли странную приставку «по развитию», получался какой-то странный мутант «президент холдинга «Рамблер» по развитию». Но назначили его в мае 2001 именно президентом.
    До этого он был в апреле всего месяц вице-президентом по маркетингу.

    Числился он президентом Рамблера до 2005 года, всего четыре года с 15 мая 2001, хотя уволили его в сентябре 2001-го.

    Ну и играл роль президента он эти четыре месяца очень всерьёз. Боюсь, анекдотом это сделал я, спустя семь лет в повести про Портал. А уж после единственная разумная линия поведения действительно была — считать анекдотом.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Видя ненулевой счётчик каментов у новости, ожидал увидеть в них Игоря. Но не ожидал так много.

    Ну, Роем — он для чего? Вот для этого.
    Для мнений из отрасли, инсайдов, неизвестных массам подробностей.

    Вон Лёня Делицын выше — был нанят в Рамблер Носиком, например, знал его очень хорошо.
    Я Носика наблюдал с 2000 года, порой очень близко.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ну и совершенно беспардонное и лживое интервью Тимченко тоже заслуживает комментария. Хотя бы короткого: Носик был человеком, безусловно, умным и талантливым, но он не был создателем Рунета, даже близко.
    Рунет создавало много людей, в том числе более умных и талантливых.

  • Ответить
    Корбен Даллас > Игорь Ашманов контекст

    Так чего удивляться. Тимченко как раз один из главных создателей всего этого легендариума. Потому что она прекрасно понимает, что и про нее такие же легенды уже слагают и будут слагать хомячки. Она плоть от плоти Носика, только куда менее талантливая даже в смысле самопиара.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Я как-то читал интервью про историю Рунета то ли Кудрявцева, то ли самого Носика, то ли Ревазова, не помню. Краткий спойлер: весь русский Интернет создали эти трое верных друзей.
    Приехали из Израиля и заводно, креативно, весело — раз! — и создали его нам.
    В три рыла, потому что ум, креатив, мощь, ну и спонсоры.

    А мы, унылые совки без спонсоров и креатива — благодарны. Или должны быть благодарны.

  • Ответить
    Леонид Делицын FINAM Global

    Не скажу, чтобы я знал Антона так уж хорошо. Работал я у него недолго (его вскоре сместили, а меня — едва и вовсе не уволили), причём когда я трудоустраивался, то сперва выбрал «Манифест». Не то, чтобы я побаивался Антона, но не спешил стать его человеком, а мне тогда казалось, что идя куда-то на работу, ты становишься собственностью босса (и тех, кто над боссом). Антон мне в реальной жизни понравился больше, чем по IRC или в рассылках. В жизни он был, на мой взгляд, круче, чем в Сети. На него работали быстрая реакция, обширные знания, обилие идей и уверенность в своей правоте. Антон был «Знайка». Ещё он поразительно быстро печатал, причём сразу — готовые тексты. И, кстати, был победителем чемионата по поиску Яндекса, хотя я так и не спросил его, как ему это удавалось. Он был «fast thinker» — поразительно быстро соображал. Что касается того, кто что создал, то есть толстая книжка Татьяны Ершовой «Информационное общество — это мы», про сообщество эспертов, которых я бы назвал авторами концепций, про которых здесь, наверное, слышали очень немногие, а масс-медиа не знает о них вовсе. С их точки зрения создатели — это они. правда не Рунета, а информационного общества. Антон и его друзья были уже медийными людьми, а интернетчики того времени медийными людьми не были, хотя среди них могли быть журналисты PC Magazine или Компьютерры. Поэтому изнутри индустрии медиа — изнутри интернет-СМИ- Антон видится как один из главнейших Демиургов и работодателей. Поэтому его лекции на журфаке собирали полные залы. Хотя в книжке «Информационное общество — это мы» Антон, наверное, не упоминается вовсе — он стратегии не писал, Окинавскую хартию не подписывал, на международных конференциях не присутствовал. Его как бы и нет. В общем, я думаю, что есть много таких «малых миров’ со своими великими людьми, которые стремятся жить обособленно. Однако Антон всё-таки, на мой взгляд, был велик в довольно большом «малом мире». Побольше, чем у других. Хотел сказать «и влиятельном», потом подумал, что тусовку концептописателей мы не особо видим, а по факту довольно много про неё пишем, потому что через официальных лиц её стратегии, целевые показатели и ориентиры, всё равно попадают в прессу.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ну вообще, по-моему, нет никакой тусовки концептописателей. У нас, по крайней мере.
    Точнее, она есть, вот в таком нехорошем виде — который не имеет отношения ни к Носику с Ревазовым, ни к этим типа «экспертам»:

    http://d-russia.ru/kak-cru-sozdavalo-google.html

    То есть Горный форум можно отнести к тем, кто формирует концепции и меняет ландшафт. Они ещё в начале 90-х поняли, что надо обрабатывать большие данные, надо делать браузеры, поисковики, платёжные системы и т. п.
    И не только поняли и написали концепции — а разбросали деньги, выявили лидеров вроде Брина, дали ещё больше денег, кураторов и т. п.

    И что получилось — можно видеть непосредственно, в виде существующих технологий, сервисов, проектов.

    В России такие медийные деятели, как Носик, действовали поверх уже созданной железной и сервисной инфраструктуры.
    Они не придумывали HTTP и HTML, они не делали браузеров, роутеров и веб-серверов, они не строили поисковики, почты, рейтинги сайтов, каталоги.

    То есть они занимались довольно мелкой медийной деятельностью — писали бложики в формате гостевых книг, «обозревали вечерний Интернет», делали первые «интернет-СМИ», то есть агрегаторы чужих новостей.
    Это самый верхний слой — он заметен только потому, что на поверхности здания, вроде стенгазеты на стене.

    В это же самое время (условно, в 1995—2005) Демос, Стек, Голден тянули сети и строили точки обмена трафиком, Королёв, Коваленко, Костин, Сегалович, Волож, Лысаков, Крюков делали Апорт, Рамблер, Тор100, Яндекс, Голанд и Кривенков писали первый движок Мыла, Чернов делал КОИ-8, Тутубалин делал русский Апач, Сысоев Нгинкс, Дуров начинал ВКонтакте, Андреев делал Спайлог, Бегун и Мамбу.

    И поверх всего этого построенного Носик, Ревазов, Кудрявцев лепили свои листовки и объявления с отрывными телефончиками.
    В некоторых из которых объявляли себя создателями всего сущего.
    Мне это видится именно так.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Слушай, Лёня, я наискось полистал упомянутую тобой книжку Ершовой про то, как некие «мы» строили у нас информационное общество. Мало того, что перечисленные там люди под ником «мы» никогда ни к чему не имели отношения, никто их никогда не слышал и не видел в окопах, кроме разве каких-то никому не известных международных форумов и конференций, там ещё кумиры и духовные лидеры — Коэльо, Фукуяма, Тоффлер и подобные им.

    Ну это что вообще. Ну то есть это ещё хуже, чем «Три верных товарища Носик, Кудрявцев и Ревазов построили тупым русским Интернет».

  • Ответить
    Леонид Делицын

    Есть и другие «малые миры», которые могли бы рискнуть выдвинуть одну из своих фигур в качестве Создателей. Большинству и так хорошо, и они не пробуют. В упомянутом мной случае Татьяна Ершова, воин, по-видимому, храбрый (она была даже в некий момент и.о. директора Ленинской библиотеки) дерзнула спозиционировать своё войско в качестве Информационного общества. В другом случае своего исполина — Антона Борисовича — промотирует Галина Тимченко, не менее храбрый воин. Я в этом ничего плохого не вижу. Кстати, за воинством информационного общества тоже кое-что стоит, например, глава компании, Юрий Хохлов ещё в 80-е был автором (соавтором, там два автора) учебника по информатике (для библиотекарей), весьма даже оригинального, а не переводного. Можно спорить, какое занятие важнее и благороднее — русификация Юникса, рерайтинг новостных лент ТАСС, создание ещё одного сервера HTTP или построение «Рейтингов готовности регионов к информационному обществу». Я вообще не понимал, зачем последний продукт нужен, но однажды на конференции остановился у стенда с докладом сотрудниц одного из институтов РАН, из региона. Она там доказывала, что «Рейтинг готовности регионов» нехорош со статистической точки зрения там-то и там-то. Я спросил, зачем он вообще нужен? Она объяснила, что администрациям выделяются бюджеты на ИТ, а потом их деятельность оценивают по рейтингам, поэтому администрациям нужны такие рейтинги, чтобы видеть, не сильно ли они отстают от сопоставимых регионов. То есть из того, что такой рейтинг не был нужен мне, или Рамблеру, где я тогда работал, не следовало, что у него вообще нет пользователей. Они были, и от них что-то, возможно, даже и зависело. Ну, а поскольку я строил прогнозы, то знал, что делают их и для Минсвязи, и был однажды на защите, где в диссовете присутствовали — Булгак, бывший министр связи (и соавтор прогнозов конца 90-х), Рабовский (директор МГТС), деканы факультетов МТУСИ, Кузовкова (заведует кафедров в МТУСИ, которая делает прогнозы в Минсвязи), а также автор книжки про NGN и другие связисты. В принципе, их сообщество тоже вполне самодостаточное, это связисты, и оно тоже на что-то влияет, но в случае российского Интернета они не выдвигают своих Создателей (возможно, потому что в их случае таковым по должности обязан быть министр).

  • Ответить
    Корбен Даллас

    Единственное, что и правда создал Носик — это общую концепцию современных российских СМИ-агрегаторов. Хотя «создал» тут не совсем верное слово. Скорее, адаптировал для российских реалий. Думаю, что сами они всегда очень хотели стать нашими Мердоками, просто не получилось, пришлось ограничиться чтением лекций.

  • Ответить
    Джигсо

    вам, господа историки, надо эту историю както в интерактивной форме изложить, что даст возм. безконца детализировать и пополнять, расширять и углублять.
    Иначе, в этих обычных, рулонных текстах (даже и набитом гиперссылками) — это бесконечно можно писать да и читать мало кто будет. А в интерсктивной форме - такая типо карта страны масштабируемая, гдето в углу дата\время, крутишь бегунок — меняется время\дата, загораюца и гаснут звездочки, перемещаются, появляются бренды (и исчезают), растут щупальца каналов передачи данных и охват территорий, цветом — можно плотность охвата какимнить проектом территории (и числа пользователей) и т. д.
    Появился допустим яндекс — загорелась точка такогототтакогото числа, потерял украину — скукожился территориальный охват, появился носик на горизонте в такомто году — загорелась точка, можно нажать и уркупнить, потом отошел в мир иной — пропала точка. И.т.д. Появился этот вот Роем — обозначилось, далее набухает, скукоживается, жми- смотри статистику, историю, блаблабла…. Тоже и по железу можно наложить и по брендам производителей и даже и по моделям гаджетов, по вопще чему угодно.
    Форма представления не особо новая, так обычно или изменения климата или погода или границы государств иллюстрируют, очень удобно динамику наблюдать, но на этом подприще еще не все реализовано. Интерактивные, графические формы организации энциклопедий, с маштабированием инфы о событии (компании, деятеле) — это наверно будующее.
    Поскольку история интернета коротенькая, рунета еще чуть короче, то все пока несложно туда и запихнуть.
    Это я так, в порядке бреда. Не люблю все эти истории, ностальгии и т. д. Ничему они не учат, на самом деле. Проехали и проехали.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Корбен Даллас контекст

    умаю, что сами они всегда очень хотели стать нашими Мердоками, просто не получилось, пришлось ограничиться чтением лекций.

    Ну, у Кудрявцева немножко получилось. Небольшой такой Мердок домашнего разлива.

    Как клевещут в интернетах:

    «…Демья́н Бори́сович Кудря́вцев (род. 17 декабря 1971, Ленинград) — российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency»…»

    Ещё почему-то отлилась в граните фраза «принадлежит семье Демьяна Кудрявцева», не знаю, что это значит:
    «…МВД РФ лишило российского гражданства Демьяна Кудрявцева, семье которого принадлежат газета «Ведомости» и другие медиаактивы. »
    Но пишут исключительно в этой форме.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Там же был период, когда всё-всё удавалось, и до мердокства было уже рукой подать. Это когда на интернет-СМИ давали деньги Березовский и Гусинский, денег было валом, только фигачь, только излучай, чего заказано. Это годы примерно 1996−2000.

    Годам к 2003−2005 это время стало заканчиваться, основную банду олигархов, скупивших медиапространство — выгнали или посадили, денег «на СМИ» стало меньше, и их стало трудно получать.

  • Ответить
    Джигсо > Игорь Ашманов контекст

    >> Там же был период, когда всё-всё удавалось, и до мердокства было уже рукой подать. Это когда на интернет-СМИ давали деньги Березовский и Гусинский, денег было валом, только фигачь, только излучай, чего заказано. Это годы примерно 1996−2000.

    да. И? это верное описание тех времен, но в чем смысл инфы? Те кто примерно болтался гдето около — и так со своего шестка, в той или иной степени, наблюдали это (или отголоски). Ктото — вообще под стол ходил пешком и не наблюдал и даже и к инету небыл подключен.
    Это было начало наверно интернет кафе, в яме на манежке кажется там таймонлайн какойто был такое, в самой глубине и т. д.
    Но что дает эта инфа и воспоминания? Карточки продавали в палатках для доступа по диалапу через витую пару из дому. Крупные компании смеялись над этим дурацким инетом и упирали на бумажные формы работы и документооборот. И т.д. и т. п.
    Но какой смысл то в этой всей инфе, включая персоналии? Можно ли сделать какието выводы на будущее? Помоему — никаких нельзя. История, проехали.

  • Ответить
    anonymous coward

    Но какой смысл то в этой всей инфе, включая персоналии?

    Чтоб лет через двадцать можно было поностальгировать в чате Гугл © Интернета.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Чтоб лет через двадцать можно было поностальгировать в чате Гугл © Интернета.

    вот вот. Разве что. Есть такие персонажи — всю дорогу живут, с головой повернутой назад. Дефект шеи.
    Причом, хоть бы это для какихто выводов, нащупывания аналогий, корректировок текущих направлений и траекторий. Нифига. Как тогда были тупые, так и позже и щас и дальше тоже самое будет с этой публикой.
    Ни одни проект, ни одна затея — более 5, маскимум 10 лет не живет. Бегали эти все Абрамычи — нету абрамычей. Строили както мэрдоковские планы — нету проектов или зачахли или развалились. (сам Мэрдок — вроде ещо жив, под 100 лет). Даже Железняк, директор ево (мэрдоковсково) ньюса - выступает на токшоу языком + депутат. Т.е. как бизнесмен, который всю дорогу какието проекты выдумывает и реализует — пшик.
    Все это фейки, появляются как пузыри из болота и туда же и пропадают. Так длится последние лет 20−30, т.к. такова системная кадровая политика управляемово хаоса.
    Торчал торчал в англии роман аркадьич, вписывался вписывался в истеблишмент — задолбал всех там своей физиономией, выгнали и деньги никакие евонные не нужны.
    Нету никаких других способов, кроме вечно существующих. Не приносют все эти мудрилки, спецопреации спецслужб и прочее — никаких резултатов, окромя убытков. Не надо срезать пути — по обычной бы траектории бы до нужной точки доехать.

  • Ответить
    Корбен Даллас > Игорь Ашманов контекст

    Ну, это такое себе условное «мердокство». Тема Лебедев и то больший Мердок. Конечно, это самопровозглашенные гуру отечественного интернета, как, собственно, и следующее поколение, вроде Амзина и иже с ним. Которые пишут книжки, выступают с лекциями, с умным видом председательствуют на каких-то конференциях, но сами с ноля и на свои ничего не создавали, чтоб вот надолго и всерьез

  • Ответить
    Вася

    Когда читал и слушал Носика — было впечатление умного, великолепно образованного и просто веселого чувака.

    Читаю тут мнение Ашманова — полное впечатление злобного, ограниченного и завистливого мудака.

    Ну что ж — каждый человек — сам творец своей судьбы и своей репутации.

  • Ответить
    Алёша Муромец

    Когда читал и слушал Мавроди — было впечатление умного, великолепно образованного и просто веселого чувака.

    Читаю тут мнение Ашманова — полное впечатление злобного, ограниченного и завистливого мудака.

    Ну что ж — каждый человек — сам творец своей судьбы и своей репутации.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Да, верно. Это кое-что говорит о нашей с вами впечатлительности. Об эффектах когнитивных плывунов и трещин.

    Я когда говорил с Носиком, у меня было ровно такое же впечатление. У меня и сейчас такое же, кстати.

    Более того, у инвесторов Рамблера в 2001, когда Носик пришёл в Рамблер, а я ушёл — было ровно такое же.

    Человек был весёлый, заводной, умный, более-менее образованный (иксельки и графики, правда не мог читать — гуманитарий), заводной и очень хорошо говорил и писал, в том числе по-английски. Довольно беззлобный. Душа компании. Выпить и потрепаться с ним вообще было одно наслаждение.

    А я был злобный, ограниченный и упрямый. Ну, например, отказывался работать без денег и серверов, и отказывался поддержать волшебные, одухотворяющие выдумки Носика, как будто трудно мне было.

    Я, конечно, не тырил бабки, не брал денег у Березовского, Гусинского, Ходорковского на пропаганду, не тырил 80% этих бабок сразу по получении, не подбивал техдиректора Рамблера закупать сервера у своих друзей в Лондоне о завышенной цене, чтобы разницу украсть в виде отката, я не бухал и не дрался в кабинете Крюкова и не уезжал без штанов на скорой с передозом, не сливал потихоньку трафик Рамблера на Ленту, а потом на Медпортал, не врал каждой буквой и каждым звуком в каждой речи и статье.

    Но, конечно, я в целом такой весь неуступчивый, скандальный, неприятный, а особенно подписчикам Роем.ру. Зануда.

    Да и из Рамблера по приходу Носика я ушёл в том числе из-за неприязненных отношений с акционерами, которым не нравился мой несносный характер и нежелание быть с ними милым, обаятельным и весёлым.

    Оставив им обаятельного Носика. Обаяния хватило на 4 месяца — с мая до сентября 2001. Времена были суровые, пузырь доткомов лопнул, оставив горы мусора и осколков.

    А вот человек, который построил подряд три или четыре относительно успешных финансовых пирамиды, как Мавроди, или пяток успешных пропагандистских интернет-СМИ, как Носик, который годами разводит инвесторов и читателей — должен быть умным, обаятельным, очень общительным, заводным.
    Прямо как Медофф или Маск. Это обязательное требование профессии.

    Так что всё верно.
    Впечатления ожидаемые. А впечатления для женщин и интернет-хомячков — это и есть жизнь. Мы же живём в экономике впечатлений. Персепшанс и экспириенс — наше всё.

  • Ответить
    Джигсо

    ну это просто своя ниша, этногруппа в этносе. На своей волне. Они, кстати, все просто с ампутированным чувством риска и опасности. Оттого и опасно с ними рядом находиться. Этакие бейсджамперы и вингсьютеры от бизнеса.
    Они и сами видно ощущают, что век не долог. Иных уж и нет, а те — далече. А другие получили пилюлю на десять лет. Опыт конечно важный, но не обязательный. Гусь кстати самый сбалансированный психически оказался. Но он и бомбил во Внучке всвое время, т.е. не корчил из себя гения.
    Я кстати полагаю, что это даже не столько изза жажды жизненных впечатлений, сколько из разбалансированной психики с точки зрения мании владеть каким либо предметом или услугой и т. д. Причом — ведутся как правило чисто на предметы гиперроскоши, которые более хитрыми и скрытными умельцами созданы, специально чтобы продавать вот этой категории лиц.
    С этой точки — я куда больше уважаю и выше ставлю производителей роллсройсов или яхт. Те, будучи суперзащищенноыми, спокойно живущими добропорядочными гражданами, впаривают эти товары людям, которые кто как добывает средства (и живет недолго) зато понт кинули.

  • Ответить
    Вася

    На дворе 2018 год.
    Носик уже давно истлел в гробу.
    А на «Роеме» — «День сурка» — вечный 2001 год, бесконечное переживание старых обид и неудач, и Носик все еще бегает по редакции без штанов…

    PS Игорь, кота заведите — помогает.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Чувак, Носик умер год назад. Посмотри на тему дискуссии. Его по этому поводу вспоминают родственники и соратники — как бесконечно честный, ошеломительно смелый, талантливый, обаятельный и гениальный Антон построил тупым русским интернеты, всё за них сделал и научил профессии весь российский интернетный медиакласс.
    Я же просто — потому что я завистливый неудачник и пытаюсь опорочить состоявшихся людей — поспорил с парой пунктов в этом перечислении: не честный и не построил, а так всё верно.

  • Ответить
    dubik01 > Игорь Ашманов контекст

    но вообще, В.И. Ленин тоже не был таким добгым кагтавыми увлеченным исключительно идеей «сделать жизнь лучше простым крестьянам и рабочим» дедушкой, каким его показывали в букварях и прочих обучающих материалах для начальной школы 80х годов. Также как и его, Ленина, соратники

  • Ответить
    Карабас Б3.0 > dubik01 контекст

    >>В.И. Ленин тоже не был таким добгым кагтавыми увлеченным исключительно идеей «сделать жизнь лучше простым крестьянам и рабочим»

    Эээ… Ленин был, говоря современным циливилизованным языком, «кровником» царя (и царизма в целом). Царь же его брата повесил. Помнится, он клеймил «добреньких». Но зверств ради зверств вроде не поощрял. Отъём собственности у собственников такой большой страны не может быть мягким и пушистым. Хотя сам отъём прошел относительно малокровно. Несмотря на вмешательство циливилизованных стран.
    Не исключаю, что жертв итогово было больше в результате столкновений не с белыми, а с зелёными всех мастей, которые собственно и покрыли всю страну при параличе власти. А с белыми в основном вдоль жд были тёрки.
    В тамбовской губернии херой тухачевский даже газом народ травил. Там вообще были проблемы с крестьянскми бунтами. Видимо местность особенная. Жители не пугались угроз. Соседнюю деревню вырезают красные, а они не пугаются тут, тоже не подчиняются власти — и эту приходилось револьюцьонэрам вырезать подчистую. Наверное совесть потом мучила слегка.
    Дедушка Ленин, во-первых, не дожил до возраста дедушки (умер ещё до пэнсии — в 53 года — пацан ещё совсем), во-вторых, не может считаться особо кровавым рев диктатором. Ну, не без того — ноблес оближе, как грится. Но не маньяк.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Ленин был, говоря современным циливилизованным языком, «кровником» царя (и царизма в целом).

    Крепко вы мокнули величайшего мыслителя 20 века.
    В его деятельности и трудах, даже намёка нет на мотивацию местью.

    Ленин великий гуманист!
    Ясно видел неизбежность протекавших процессов и здорово их ускорил. Спас страну от более продолжительной мясорубки в случае растягивания неизбежного.

    Ленин заложил прочный фундамент будущей победы в ВОВ. Нападение Германии было неизбежно, так как первая мировая не сняла противоречий появившихся после объединения Германии.

    >Не исключаю, что жертв итогово было больше в результате столкновений не с белыми, а с зелёными всех мастей, которые собственно и покрыли всю страну при параличе власти.

    Именно сепаратизм и был основным генератором жертв, даже мои земляки учудили с Казером спутаться.

    Гений Ленина проявился в том числе и в пересборке страны, что сейчас делает вами ненавистный Путин, строя Евразийский Союз.

    >Дедушка Ленин, во-первых, не дожил до возраста дедушки (умер ещё до пэнсии — в 53 года — пацан ещё совсем)

    Со средней продолжительностью жизни тех лет, он был именно дедушкой. Кличку старик он получил задолго до революции.

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    >>делает вами ненавистный

    Из НЕнавистного мне припоминаю только воинствующую глупость. Но и это — в прошлом. Сейчас мне всё навистно.
    Игры со «средней продолжительностью жизни» просты, понятны и не новы. Образовывайтесь.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Игры со «средней продолжительностью жизни» просты, понятны и не новы.

    Вы серьёзно???
    Вы ещё про детскую смертность расскажите, которая «роняла» среднею продолжительность жизни.
    Может вы ещё отрицаете существование ВИЧ?

    Клипповое мышление как оно есть, или пикабушное, хз…

    Отсутсвие антибиотиков, вообще современной медицины, регулярный голод, войны и эпидемии делали жизнь чертовски рискованной и короткой у большей массы населения планеты.

    Люди встречали смарть на каждом углу. Воины мечтали умереть в бою, так как в основном умирали от боевого поноса в походе.
    Македонский завоевал все что можно к 32 годам, Наполеон стал полководцем в 24.
    В Российской Империи семьи создавали в 16−17 лет, это было нормой, сейчас 25 лет ещё детский возраст…

    Увеличивается реальная продолжительность жизни ОСНОВНОЙ массы населения, растягиваются и основные этапы жизни человека. Не удивлюсь, если в ближайшие 50 лет совершеннолетие будет наступать в 30…

  • Ответить
    anonymous coward

    В Российской Империи семьи создавали в 16−17 лет, это было нормой, сейчас 25 лет ещё детский возраст…

    Это у вас клиповое мышление. Откуда вы эти цифры взяли? Как раз по возрасту вступления в брак данные есть, и они столетиями не менялись. В среднем где-то в лет 25 была свадьба. (В южных областях чуть раньше, в северных чуть позже.)

    16 лет это был минимальный возраст согласия, и нормой вступать в брак в 16 лет было только в Чечне. (Думаю, там и сейчас так.)

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    > Как раз по возрасту вступления в брак данные есть, и они столетиями не менялись. В среднем где-то в лет 25 была свадьба.

    Давайте свои данные, вот мои:

    К этому времени Россия в основном отошла уже от сверхранней брачности прошлых веков, когда нормой были браки между 13−14-летней невестой и 15−16-летним женихом.
    Еще в 1774 году церковь устанавливала бракоспособный возраст в 13 лет для женщин и в 15 лет для мужчин.
    В соответствии с императорским указом 1830 года, минимальный возраст для вступления в брак был повышен до 16 лет для невесты и 18 лет для жениха. Однако крестьяне и нижние слои городского населения нередко обращались к духовным властям за разрешением выдать замуж дочь в более раннем возрасте.

    http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0261/tema01.php

    В статье есть ссылка на источники.

  • Ответить
    anonymous coward > Денис Демидов контекст

    Вы читать умеете? Там речь идет о минимальном возрасте согласия, а не среднем возрасте вступления в брак.

    Специально для вас там дальше другая таблица, «расчетный средний возраст вступления в первый брак».

    Очевидно, что в 16 лет в брак в России не вступали — молодоженам надо было где-то жить, жилищный вопрос тогда (как и сейчас) был решающим.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Вы читать умеете?

    А вы?
    Я писал:

    В Российской Империи семьи создавали в 16−17 лет, это было нормой, сейчас 25 лет ещё детский возраст

    Покажите мне слово «средний» в моем тезисе?

    Вы демагог, приписали мне то чего я не говорил, но зато сразу опровергли это.
    Норма это не средний возраст.
    Сейчас, брак в 16 лет это не норма, это редкий, вопиющий случай.
    Средний возраст всегда будет выше нормы, так как многие не могли создать семью в принципе, плюс огромная смертность и т. д.

    Если вы настаиваете на главенстве среднего возраста вступления в брак над нормой, будьте последовательны, признавайте и среднею продолжительность жизни тех лет.

  • Ответить
    anonymous coward > Денис Демидов контекст

    В Российской Империи семьи создавали в 16

    Это верно только для Чечни и прочих мусульманских регионов.

    Думайте головой. Возраст создания семьи зависит от экономических условий, в 16 лет мужчина не может кормить семью и тем более иметь собственное жилье.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >в 16 лет мужчина не может кормить семью и тем более иметь собственное жилье.

    Cлышали что-нибудь про сельскую общину?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Сельское_общество
    Ту самую, которую Столыпин поломал?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Столыпинская_аграрная_реформа

    Большевики просто свернули неудавшеюся столыпинскую реформу.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Возраст создания семьи зависит от экономических условий

    Наиболее распространённой формой было общинное владение землёй, при котором вся крестьянская надельная земля находилась в собственности общины (так называемая «мирская земля»), которая в произвольные сроки перераспределяла землю межд, у крестьянскими хозяйствами, сообразно размеру семей.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Столыпинская_аграрная_реформа#Сельская_община_и_формы_землевладения

  • Ответить
    dubik01

    Как несложно, оказывается, «перевести стрелки» с обсуждения Носика нашего времени на 100 лет назад. Однако!))

  • Ответить
    Карабас Б3.0 > dubik01 контекст

    >>Как несложно, оказывается, «перевести стрелки» с обсуждения Носика нашего времени на 100 лет назад. Однако!))

    Таки это из естественного чувства самосохранения. В империях спокойнее как-то базарить о том, что было лет 100 назад)

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    >>Неправда. В нашей стране прошлое не менее непредсказуемо, чем будущее.

    Вероятно, можно ввести такое понятие — пространственно временная функция распределения свободы мыслеизъявления с двумя параметрами :
    — пространственным параметром (точка локализации мыслеизъявителя)
    — и временным (момент высказывания).
    Для каждой точки локализации в каждый момент времени есть своё распределение свободы высказываться по всем вопросам и проблемам связанным с некими территориальными (в том числе экстерритиальными — глобальными) образованиями и некими периодами времени.
    Эта функция определяется некими шаблонами (картинами мира) принятыми в разные периоды в разных территориях и свойством терпимости к отклонению высказываний от данных шаблонов.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >В империях спокойнее как-то базарить о том, что было лет 100 назад)

    То то вы в анонимах засиделись, боитесь, с высокоподнятой головой заявить, заявить об отсутствии технологического прорыва?

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    >>боитесь, с высокоподнятой головой заявить, заявить об отсутствии технологического прорыва?

    Кому заявить? Кто об этом не знает? Вы? А кто ещё?
    Денис, дело же не в заявлениях, а в консенсусах. Консенсус. Какого консенсуса можно достигнуть таким заявлением? С кем? И в каких целях?
    Ну, посмотрят как на горсума) И всё. Всем же всё ясно. Дааавно. Я ж просто шучу немножко тут. И всёо. А вы всё мировые проблемы решаете с высокоподнятым клювом. Бросьте. Если не преследуете цель влиться в ряды лиц обеспечивающим на взаимовыгодных условиях информационное поле страны благонадёжным контентом — бросьте.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Консенсус. Какого консенсуса можно достигнуть таким заявлением? С кем? И в каких целях?
    Ну, посмотрят как на горсума) И всё. Всем же всё ясно.

    Глядя на вас, ясно понимаю, верным делом занимаюсь, растолковывая на пальцах азы политики и экономики.
    Вы совершенно не понимаете как работает власть, что может, чего нет.
    Никакого консенсуса нет, есть окно возможностей, инструментарий.
    Вопросы «Что делать? И кто виноват?» сильно устарели, если вообще были когда то актуальны.
    Главный вопрос всех времён «Как?"
    Пример с тем же сельским хозяйством, то для чего Сталину понадобился максимум один лишний лагерь, Путину приходится раскланиваться постоянно:
    http://tass.ru/ekonomika/5165025

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    >>Глядя на вас, ясно понимаю, верным делом занимаюсь, растолковывая на пальцах азы политики и экономики.

    А когда растолкуете окончательно, что будете делать?

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