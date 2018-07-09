9 июля 2017 года умер от сердечного приступа Антон Носик — журналист, медиаменеджер, блогер, активист, филантроп; один из создателей русскоязычного интернета; человек, без которого российская интернет-журналистика была бы совсем другой. Спецкор «Медузы» Саша Сулим поговорила о детстве, семье, друзьях, убеждениях и проектах Носика с его матерью — филологом Викторией Мочаловой: «Он все-таки был человек бесстрашный».

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Свои воспоминания о Носике записала и гендиректор «Медузы» Галина Тимченко, в 2004—2014 годах руководившая редакцией Lenta.ru (интернет-издание, основано в 1999 году Антоном Носиком): «Должность моя — создатель».