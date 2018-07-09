9 июля 2017 года умер от сердечного приступа Антон Носик — журналист, медиаменеджер, блогер, активист, филантроп; один из создателей русскоязычного интернета; человек, без которого российская интернет-журналистика была бы совсем другой. Спецкор «Медузы» Саша Сулим поговорила о детстве, семье, друзьях, убеждениях и проектах Носика с его матерью — филологом Викторией Мочаловой: «Он все-таки был человек бесстрашный».
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Свои воспоминания о Носике записала и гендиректор «Медузы» Галина Тимченко, в 2004—2014 годах руководившая редакцией Lenta.ru (интернет-издание, основано в 1999 году Антоном Носиком): «Должность моя — создатель».
Леонид Делицын FINAM Global
Не скажу, чтобы я знал Антона так уж хорошо. Работал я у него недолго (его вскоре сместили, а меня — едва и вовсе не уволили), причём когда я трудоустраивался, то сперва выбрал «Манифест». Не то, чтобы я побаивался Антона, но не спешил стать его человеком, а мне тогда казалось, что идя куда-то на работу, ты становишься собственностью босса (и тех, кто над боссом). Антон мне в реальной жизни понравился больше, чем по IRC или в рассылках. В жизни он был, на мой взгляд, круче, чем в Сети. На него работали быстрая реакция, обширные знания, обилие идей и уверенность в своей правоте. Антон был «Знайка». Ещё он поразительно быстро печатал, причём сразу — готовые тексты. И, кстати, был победителем чемионата по поиску Яндекса, хотя я так и не спросил его, как ему это удавалось. Он был «fast thinker» — поразительно быстро соображал. Что касается того, кто что создал, то есть толстая книжка Татьяны Ершовой «Информационное общество — это мы», про сообщество эспертов, которых я бы назвал авторами концепций, про которых здесь, наверное, слышали очень немногие, а масс-медиа не знает о них вовсе. С их точки зрения создатели — это они. правда не Рунета, а информационного общества. Антон и его друзья были уже медийными людьми, а интернетчики того времени медийными людьми не были, хотя среди них могли быть журналисты PC Magazine или Компьютерры. Поэтому изнутри индустрии медиа — изнутри интернет-СМИ- Антон видится как один из главнейших Демиургов и работодателей. Поэтому его лекции на журфаке собирали полные залы. Хотя в книжке «Информационное общество — это мы» Антон, наверное, не упоминается вовсе — он стратегии не писал, Окинавскую хартию не подписывал, на международных конференциях не присутствовал. Его как бы и нет. В общем, я думаю, что есть много таких «малых миров’ со своими великими людьми, которые стремятся жить обособленно. Однако Антон всё-таки, на мой взгляд, был велик в довольно большом «малом мире». Побольше, чем у других. Хотел сказать «и влиятельном», потом подумал, что тусовку концептописателей мы не особо видим, а по факту довольно много про неё пишем, потому что через официальных лиц её стратегии, целевые показатели и ориентиры, всё равно попадают в прессу.
Игорь Ашманов Сам себе компания
Ну вообще, по-моему, нет никакой тусовки концептописателей. У нас, по крайней мере.
Точнее, она есть, вот в таком нехорошем виде — который не имеет отношения ни к Носику с Ревазовым, ни к этим типа «экспертам»:
http://d-russia.ru/kak-cru-sozdavalo-google.html
То есть Горный форум можно отнести к тем, кто формирует концепции и меняет ландшафт. Они ещё в начале 90-х поняли, что надо обрабатывать большие данные, надо делать браузеры, поисковики, платёжные системы
и т. п. и т. п.
И не только поняли и написали концепции — а разбросали деньги, выявили лидеров вроде Брина, дали ещё больше денег, кураторов
И что получилось — можно видеть непосредственно, в виде существующих технологий, сервисов, проектов.
В России такие медийные деятели, как Носик, действовали поверх уже созданной железной и сервисной инфраструктуры.
Они не придумывали HTTP и HTML, они не делали браузеров, роутеров и веб-серверов, они не строили поисковики, почты, рейтинги сайтов, каталоги.
То есть они занимались довольно мелкой медийной деятельностью — писали бложики в формате гостевых книг, «обозревали вечерний Интернет», делали первые «интернет-СМИ», то есть агрегаторы чужих новостей.
Это самый верхний слой — он заметен только потому, что на поверхности здания, вроде стенгазеты на стене.
В это же самое время (условно, в 1995—2005) Демос, Стек, Голден тянули сети и строили точки обмена трафиком, Королёв, Коваленко, Костин, Сегалович, Волож, Лысаков, Крюков делали Апорт, Рамблер, Тор100, Яндекс, Голанд и Кривенков писали первый движок Мыла, Чернов делал КОИ-8, Тутубалин делал русский Апач, Сысоев Нгинкс, Дуров начинал ВКонтакте, Андреев делал Спайлог, Бегун и Мамбу.
И поверх всего этого построенного Носик, Ревазов, Кудрявцев лепили свои листовки и объявления с отрывными телефончиками.
В некоторых из которых объявляли себя создателями всего сущего.
Мне это видится именно так.
Игорь Ашманов Сам себе компания
Слушай, Лёня, я наискось полистал упомянутую тобой книжку Ершовой про то, как некие «мы» строили у нас информационное общество. Мало того, что перечисленные там люди под ником «мы» никогда ни к чему не имели отношения, никто их никогда не слышал и не видел в окопах, кроме разве каких-то никому не известных международных форумов и конференций, там ещё кумиры и духовные лидеры — Коэльо, Фукуяма, Тоффлер и подобные им.
Ну это что вообще. Ну то есть это ещё хуже, чем «Три верных товарища Носик, Кудрявцев и Ревазов построили тупым русским Интернет».
Леонид Делицын
Есть и другие «малые миры», которые могли бы рискнуть выдвинуть одну из своих фигур в качестве Создателей. Большинству и так хорошо, и они не пробуют. В упомянутом мной случае Татьяна Ершова, воин, по-видимому, храбрый (она была даже в некий момент и.о. директора Ленинской библиотеки) дерзнула спозиционировать своё войско в качестве Информационного общества. В другом случае своего исполина — Антона Борисовича — промотирует Галина Тимченко, не менее храбрый воин. Я в этом ничего плохого не вижу. Кстати, за воинством информационного общества тоже кое-что стоит, например, глава компании, Юрий Хохлов ещё в 80-е был автором (соавтором, там два автора) учебника по информатике (для библиотекарей), весьма даже оригинального, а не переводного. Можно спорить, какое занятие важнее и благороднее — русификация Юникса, рерайтинг новостных лент ТАСС, создание ещё одного сервера HTTP или построение «Рейтингов готовности регионов к информационному обществу». Я вообще не понимал, зачем последний продукт нужен, но однажды на конференции остановился у стенда с докладом сотрудниц одного из институтов РАН, из региона. Она там доказывала, что «Рейтинг готовности регионов» нехорош со статистической точки зрения там-то и там-то. Я спросил, зачем он вообще нужен? Она объяснила, что администрациям выделяются бюджеты на ИТ, а потом их деятельность оценивают по рейтингам, поэтому администрациям нужны такие рейтинги, чтобы видеть, не сильно ли они отстают от сопоставимых регионов. То есть из того, что такой рейтинг не был нужен мне, или Рамблеру, где я тогда работал, не следовало, что у него вообще нет пользователей. Они были, и от них что-то, возможно, даже и зависело. Ну, а поскольку я строил прогнозы, то знал, что делают их и для Минсвязи, и был однажды на защите, где в диссовете присутствовали — Булгак, бывший министр связи (и соавтор прогнозов конца 90-х), Рабовский (директор МГТС), деканы факультетов МТУСИ, Кузовкова (заведует кафедров в МТУСИ, которая делает прогнозы в Минсвязи), а также автор книжки про NGN и другие связисты. В принципе, их сообщество тоже вполне самодостаточное, это связисты, и оно тоже на что-то влияет, но в случае российского Интернета они не выдвигают своих Создателей (возможно, потому что в их случае таковым по должности обязан быть министр).