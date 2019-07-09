В продаже на «OLX Украина» можно найти сим-карточки всех основных российских сотовых операторов: Tele2, Билайн, Мегафон, МТС. При необходимости продавцы готовы продавать их сотнями. Следует учитывать, что в России продажи анонимных сим-карт запрещены, операторы обязаны проверять данные, которые абоненты предоставляют о себе и блокировать «серые» карты, без данных про абонента. Как пишет InternetUA, карты, доступные для покупки, зарегистрированы на реальных россиян или российские организации. Украинцы могут использовать российские сим-карточки для Qiwi, WebMoney, регистрации в букмекерских конторах, ВКонтакте, Одноклассниках и Яндекс.Деньгах.

Соцсети Mail.ru Group, Яндекс и другие российские проекты на Украине запрещены с 2016—2017 (платёжные системы ещё ранее, с «довоенных» 2011—2013 годов).