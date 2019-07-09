Российский Fobes перевёл публикацию американских коллег об основателе дейтингового сервиса Badoo, миллиардере Андрее Андрееве (другие проекты: Bumble — в этом приложении женщина делает первый шаг, Chappy — приложение для геев и Lumen для людей старше 50 лет).

Пристрастие Андреева к тому, что скрыто, накладывает отпечаток не только на его выбор ресторанов и нежелание общаться с прессой. Бывшие сотрудники описывают поистине византийскую корпоративную структуру, созданную ради оптимизации налогообложения, причем дочерние компании разбросаны повсюду, от Кипра до Британских Виргинских островов, а стратегические встречи проходят на Мальте. Не менее 13 бывших сотрудников Badoo говорят, что в компании, в которой сейчас работают 600 человек, сложилась токсичная обстановка, особенно для женщин. Технические обновления, названные в честь звезд порно, ставшее широко известным видео, на котором один из сотрудников занимается оральным сексом с проституткой — все это проявления этой токсичной обстановки.

Андреев все отрицает: «Наша команда ужасно огорчена и расстроена этим безосновательным расследованием. Все цитаты от текущих сотрудников не были использованы, многие факты были проигнорированы. Журналист отказался разговаривать с десятками людей, которые работают в компании на протяжении многих лет и которые хотели рассказать правду… Мы многократно приглашали журналиста в офис — это было полностью проигнорировано».

Оригинальная американская публикация: Exclusive Investigation: Sex, Drugs, Misogyny And Sleaze At The HQ Of Bumble’s Owner.