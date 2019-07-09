Российский Fobes перевёл публикацию американских коллег об основателе дейтингового сервиса Badoo, миллиардере Андрее Андрееве (другие проекты: Bumble — в этом приложении женщина делает первый шаг, Chappy — приложение для геев и Lumen для людей старше 50 лет).
Пристрастие Андреева к тому, что скрыто, накладывает отпечаток не только на его выбор ресторанов и нежелание общаться с прессой. Бывшие сотрудники описывают поистине византийскую корпоративную структуру, созданную ради оптимизации налогообложения, причем дочерние компании разбросаны повсюду, от Кипра до Британских Виргинских островов, а стратегические встречи проходят на Мальте. Не менее 13 бывших сотрудников Badoo говорят, что в компании, в которой сейчас работают 600 человек, сложилась токсичная обстановка, особенно для женщин. Технические обновления, названные в честь звезд порно, ставшее широко известным видео, на котором один из сотрудников занимается оральным сексом с проституткой — все это проявления этой токсичной обстановки.
Андреев все отрицает: «Наша команда ужасно огорчена и расстроена этим безосновательным расследованием. Все цитаты от текущих сотрудников не были использованы, многие факты были проигнорированы. Журналист отказался разговаривать с десятками людей, которые работают в компании на протяжении многих лет и которые хотели рассказать правду… Мы многократно приглашали журналиста в офис — это было полностью проигнорировано».
Оригинальная американская публикация: Exclusive Investigation: Sex, Drugs, Misogyny And Sleaze At The HQ Of Bumble’s Owner.
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Для меня эта публикация выглядит, как нативная реклама Андреева. Накануне запуска чего-нибудь в США. Или перед открытием регионального офиса. Дело в том, что компания Андреева описана, как место, где недопустимы вещи, за которые IT-Штаты и презирают с консервативной стороны. Вещи описаны фактурно, контрастно. Описаны от обратного.
Американскому читателю понятно, что 100% крупнейших IT корпораций Штатов Тоже рассылают письма о сексе сотрудникам. Просто в их письмах сообщается, как негритянка плюс-сайз топ-менедждер в 14-й раз сменила пол, ни разу его не повторив, и в 7-й раз поменяла сексуальные предпочтения к другим 15-и полам, а потом приняла ислам и начала топить за Палестину.
У Андреева же всё по классике — строго классическое гендерное деление. Не разделяешь увлечение палестинскими лесби? Тебе к Андрееву. А не к этим…
Одновременно, американскому читателю понятно показали, что в деловом смысле компания у Андреева ничем не хуже привычных американских. Все же понимают — Google-Apple платят 2,5% налога, а не 35% и в гробу видали ввод денег из оффшоров в Штаты. Бизнес Андреева выстроен не хуже. Есть офшорчики, есть стартапчики, запускаются новые продукты — всё как положено.
«MAGA!», — обращается к американскому IT сообществу Андреев. А ещё бросилось в глаза, что форбсы не стали писать, что Андреев — армянин, угнетённая нация. Авторы записали предпринимателя в русские. Они не стали даже намекать на то, что в каком-то минимальном смысле Андреев близок к «защищаемым меньшинствам». Это умолчание чётко ложится в рекламную компанию, адресованную консервативной публике.