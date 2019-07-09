Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис, обычно не комментирующий слухи, не смог пройти мимо вчерашней истории. О том, что Сбер и Яндекс.Маркет, создавшие в 2018-м совместное предприятие в области e-commerce, спустя год, якобы, взаимно недовольны друг-другом. И даже ищут варианты расторжения партнёрства. Хасис назвал слух, опубликованный накануне изданием The Bell, откровенным искажением фактов. Хасис считает абсолютным вымыслом сообщения о том, что:

Сбербанк недоволен тем , как складывается партнерство,

как складывается партнерство, дела в СП по электронной коммерции идут не так , как ожидал Сбербанк,

как ожидал Сбербанк, есть разногласия по вопросу лидера в компании,

маркетплейс « Беру!» не выполнил поставленные перед ним KPI,

Беру!» не выполнил поставленные перед ним KPI, Сбербанк якобы настаивал , чтобы все , что касается платежей , шло только через него.

Лев Хасис заявил:

Все ровно наоборот! Мы гордимся компанией Яндекс-Маркет и ее командой, мы гордимся ее результатами и особенно результатами маркетплейса «Беру!», который менее чем за год прошёл больший путь, чем другие компании за десять-пятнадцать, за все время нашего партнёрства с Яндексом в Яндекс.Маркете ни разу не было случая, когда бы мы приняли какое-нибудь решение не единогласно, мы считаем, что Максим Гришаков — сильный СЕО успешной компании и все цели, которые мы ставили перед командой Яндекс.Маркета, в том числе и по «Беру!» выполняются. Кроме того, менеджмент Яндекс.Маркета свободен в выборе провайдеров любых сервисов, в том числе финансовых. Спасибо за понимание!

В октябре 2018 неназванные «чиновники и знакомые топ-менеджеров Сбербанка», якобы, рассказали «Ведомостям» и The Bell о том, что Сбербанк намерен выкупить крупную долю Яндекса. Такой сделки, существенно повлиявшей на биржевые котировки YNDX осенью 2018, не было ни тогда, ни в 2019-м.