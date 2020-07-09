«Партия танчиков» в лице Олега Артамонова прокомментировала возможную утечку персональных данных на голосовании по поправкам. По мнению «Медузы» утекло всё, в базе есть недействительные паспорта (по мнению МВД) и всё это выглядит странно.

По мнению Олега Артамонова, утекли списки паспортов, с отметками о голосовании, но это не персональные данные. А недействительность паспортов проверялась по СМЭВ, а не по данным МВД, поэтому возможны разночтения, например в отношении паспортов, которые, теоретически, должны были быть заменены в период антикоронавирусных мер, но не были.