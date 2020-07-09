Дмитрий Медведев рассказал в интервью, что переход на «удалённые» совещания оптимизировал работу губернаторов:

Но я вспоминаю, как находясь на разных должностях, проводил совещания, в которых участвовали, например, десять губернаторов. И все эти важные региональные руководители прилетали в Москву, чтобы поучаствовать, например, в получасовом совещании, ну или часовом, где, может быть, даже кто-то из них и не выступил. Это не очень продуктивно. У губернатора ведь масса дел, причем таких, очень земных дел. Там нужно пахать и пахать — улицы ремонтировать, за теплотрассами следить, а он в Москве болтается. А вот удаленная система проведения совещаний эти проблемы снимает.

Кроме того, по мнению Медведева, варианты удалённой занятости сделают рабочие графики более гибкими.

Переход к гибкому графику рабочей недели, четырехдневной или какой-то иной, очевидно, не за горами. Но нужно к этому подготовиться и создать правильное трудовое законодательство.

В июне в Госдуму уже внесли проект поправок в Трудовой кодекс, которые урегулируют вопросы дистанционной и удалённой работы. Планируется законодательно закрепить право удалёнщиков на отдых: они смогут не отвечать на письма и звонки работодателя в нерабочие часы, либо получать плату за это как за сверхурочные.

Медведев признал, что пандемия обострила ситуацию с мигрантами: «Часть приехавших лишились работы, а обратно домой их принимать не хотели. Это такая гремучая смесь. В принципе ситуация управляемая, но она тревожит».

В конце мая стало известно, что в МВД хотят разработать приложение «Мигрант», которое будет контролировать гастарбайтеров по аналогии с цифровыми пропусками.