Создавший в 2003 году Acronis Сергей Белоусов понизил себя в должности с CEO до директора по R&D. Провайдера решений для бэкапа, хранения и защиты данных с мировым именем возглавил Патрик Пулвермюллер, который до этого был старшим вице-президентом доменного регистратора GoDaddy и отвечал в нём за работу с партнёрами.

Источник, близкий к Acronis, рассказал Forbes, что компания сейчас готовится к IPO. В мае она получила $250 млн от CVC Capital Partners и других инвесторов, в результате чего ее стоимость превысила $2,5 млрд. Собеседник Forbes назвал этот раунд пред-IPO. Сам Белоусов ранее говорил, что компания рассматривает любые варианты: «и M&A (слияние и поглощение. — Forbes), и SPAC, и IPO». По его словам, сделка по слиянию и поглощению или выход компании на биржу может произойти в ближайшие два года.

Acronis — IT-компания, основанная в Сингапуре в 2003 году и зарегистрированная в Швейцарии с 2008-го. Создатели Acronis — уроженец Ленинграда Сергей Белоусов и его бизнес-партнер Илья Зубарев, которые вместе учились в МФТИ в Долгопрудном. Сейчас в штате компании больше 1600 сотрудников в 33 городах 18 стран. Ее продукцией пользуются больше 5,5 млн пользователей и 500 000 компаний в 150 странах