Группа-владелец «Пятёрочки» и «Перекрёстка» выложила вакансию «Владелец продукта „Образовательная экосистема Х5“», в которой объявила, что «построит свою Экосистему образования».

Ввиду расширения в портфеле бизнесов, Х5 построит свою образовательную экосистему, включающую в себя внутренний и внешний маркетплейс образовательных продуктов. Система объединит лучшие практики в области обучения, оценки и развития персонала бизнес единиц Х5 и сделает их доступными для всех бизнесов группы. За счет реализации передовых технологических решений, система станет не только проводником формирования стратегических и цифровых компетенций сотрудников, но и личным помощником в достижении эффективности и построения карьеры.

От кандидата ожидается «опыт управления продуктом в образовательных агрегаторах (Coursera, geekbrains, skyeng, skillbox, skillcap, Сколково, Сбер университет)».

Кроме того, копания ищет «архитектора образовательных программ, методолога-эксперта, который будет формировать внутренний каркас системы смысловым наполнением» с аналогичным опытом.

Ранее группа провела ребрендинг, который, правда, пока не отразился в вакансиях на «Хедхантере», в рамках которого убрала из названия слово Retail.

Образовательная платформа Skillbox до конца года откроет 60 оффлайновых точек продаж в российских торговых центрах, передавал сегодня «Коммерсант». Инвестиции в проект превысят 1 млрд руб. Традиционные для edtech каналы российское лидеры рынка исчерпали.