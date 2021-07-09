В агентстве «Большая медведица» посредством YouScan «наскоро» проанализировали динамику и тональность обсуждения в соцсетях ритейлера ВкусВилл после публикации 30 июня статьи с упоминанием ЛГБТ-семьи, последующего её удаления и извинений за упоминание, названное ошибкой. С 30 июня по 5 июля на эту тему 73 тысячи уникальных авторов сгенерировали 165 тысяч сообщений и полтора миллиона «действий». Пик упоминаний пришелся на 4 июля, когда была убрана статья.

«Негативная тональность росла с 11% (что, кстати, в пределах нормы для любого бренда) до 36%. Однако, опять-таки, самый пик пришелся на день Х, 4 июля — 46%. Далее уровень негатива стал снижаться. Еще один интересный момент — стабильные средние 50% нейтральных высказываний в динамике за эти 7 дней». «Интересно про авторов негатива: 40% — консерваторы и гомофобы, 25% — ЛГБТ и сочувствующие, 20% — толерантные. Бренд действительно оказался между Сциллой и Харибдой))»

Количество позитивных высказываний снизилось с 36,4% 30 июня до 7,2% шестого июля. Больше всего негативных упоминаний было в Twitter — 56% от всех. В Facebook — 36%. По мнению YouScan, клиентами ВкусВилла были 5% всех авторов высказываний. 30% авторов живут в Москве, 7% в Санкт-Петербурге, 2% в Московской области. Негатива в обсуждения добавили люди, которые «устали от упоминаний ВкусВилла».