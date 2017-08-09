Управляющее интернет-магазином бытовой техники «Холодильник.ру» ООО «Эдил-Импорт» добилось возврата от BBDO Russia аванса за рекламную кампанию, процентов, агентского вознаграждения и убытков — всего свыше 95 млн рублей, такое решение принял арбитражный суд Московского округа в ходе рассмотрения кассационной жалобы.

Ранее судебные инстанции признавали правоту ответчиков — входящих в BBDO агентств OMD Media Direction и Code of Trade, а также совладельца «Холодильник.ру» компании «Медиа капитал», принадлежащей супругу главы BBDO Russia Эллы Стюарт Юрию Истомину.

Разбирательство между «Холодильник.ру» и BBDO Russia тянется с 2013 года. Тогда «Холодильник.ру» совершил одну из первых на российском рынке сделок формата media for equity: в обмен на миноритарную долю в «Холодильник.ру» компания получила рекламное время на ведущих телеканалах. Отвечала за кампанию BBDO, но основатели интернет-компании остались недовольны результатами.

В российских судах сейчас рассматриваются два дела. Первый иск подан юрлицом «Холодильник.ру»в связи с возвратом неотработанного BBDO Russia аванса за рекламу в размере около 100 млн рублей. Второй иск подал к «Эдил-Импорту» Юрий Истомин, который обвиняет ритейлера в нарушении авторских прав на рекламные ролики и требует компенсацию 461 млн рублей. По по второму иску апелляционный суд в мае постановил взыскать с «Эдил-Импорта» 250 тыс. рублей компенсации. 25 июля 2017 года Суд по интеллектуальным правам отменил постановление суда апелляционной инстанции о взыскании компенсации с ООО «Эдил-Импорт» и отправил дело на новое рассмотрение для переоценки доказательств.

В начале июня этого года Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к руководству Omnicom Group (материнской компании BBDO Russia) с просьбой проверить деятельность главы совета директоров BBDO Group Эллы Стюарт, а также разобраться в конфликте Стюарт и Истомина с «Холодильник.ру».