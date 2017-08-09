Disney официально объявил, что откажется от сотрудничества с онлайн-кинотеатром Netflix, который с 2012 года получил права на трансляцию контента Disney, и запустит свой собственный стриминговый сервис в 2019 году. Netflix сможет показывать принадлежащие Disney фильмы до конца 2019 года, в частности у Netflix останется право на показ двух следующих фильмов из франшизы «Звездные войны».

Технологическую платформу для организации собственного стриминг-сервиса Disney обеспечит компания BAMTech. 8 августа Disney объявил, что приобретает 42% акций BAMTech за $1,58 млрд, ранее компании уже контролировала 33% долю в BAMTech.