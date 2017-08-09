Uber собирается до конца 2017 года закрыть или продать партнёру свою структуру Xchange Leasing, которая занимается лизингом машин для водителей. В результате работы могут лишится 500 сотрудников Uber из 15 тысяч человек, работающих к компании. Xchange Leasing по замыслу руководства Uber должна была сдавать машины водителям в лизинг на несколько более выгодных условиях, чем в целом по рынку. Компания была готова терять по $500 в год на одном автомобиле, но на практике потери превысили $9 000.