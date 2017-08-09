Биржа крипотовалют BTC-e, деятельность которой была остановлена в результате действий американских властей, опубликовала план возврата средств инвесторам.

Последние 14 дней мы занимались борьбой за ваши средства, удалось получить контроль над 55% средств (зависит от курса), остальные 45% это арестованные средства, большая часть в фиате (то есть в обычной валюте, долларах, евро и т. д. — «Роем!»). По мере снятия ареста со счетов сумма будет снижаться. Все долговые обязательства будут закрываться в первую очередь от оперативного дохода с комиссии инвестиционной компании, а также из средств которые мы планируем отсудить у тех, кто их незаконно арестовал. Закрытие долговых обязательств будет происходить по принципу выкупа токенов BTE с рынка. По факту всех перерасчетов у всех пользователей появится возможность вывести 55% своих средств из системы. Ориентировочные сроки запуска — конец августа, — говорится в сообщении биржи.

Также сообщается, что сама BTC-e прекратит свое существование, а ее бизнес будет продан некой неназванной структуре, которая почему-то решила взять на себя обязательства перед инвесторами.

Работать под текущим брендом BTC-e невозможна в связи с не закрытыми вопросами со стороны Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США. В данный момент мы ведем переговоры с группой инвесторов, о покупке и скорейшем запуске сервиса и погашении долгов перед клиентами, — уточняют создатели биржи.

Владельцы биржи заявили, что направят весь свой доход, аккумулированный за время работы BTC-e, на погашение долгов перед инвесторами. Часть людей вложивших средства в проект восприняли новость с воодушевлением, часть обвиняет руководство BTC-e, в нежелании честно расплатиться с инвесторами.

Биржа BTC-E прекратила работу 25 июля, через день прокурора штата Калифорния распространил заявление, к котором говорится что арестованный в Греции россиянин Александр Винник управлял работой BTC-e, а также был вовлечен в отмывание денег и другие преступления. В BTC-E связь с Винником отрицают.