Два источника РБК на телеком-рынке, «высокопоставленный источник в Кремле», «собеседник, близкий к администрации президента», и источник, «близкий к ЦИКу» рассказали РБК, что в Кремле и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) хотят обеспечить значительную явку избирателей на выборы 2018, в том числе за счёт популяризации выборов (а не конкретного кандидата — Владимира Путина) в интернете. Для этого ЦИК проведёт творческий конкурс, после чего к продвижению, возможно, привлекут российские соцсети Mail.ru Group и онлайн-медиа группы Rambler&Co. Для победы интернетчикам требуется и выход к широкой аудитории и концепция. Высокопоставленный источник РБК в Кремле уточняет, что стоимость работ в рамках digital-стратегии «не заоблачная, менее 100 млн руб.» (аудитория соцсетей MRG больше 100 млн человек, при таргетинге на всё взрослое население РФ — стоимость контакта невысокая), но для власти и компании «это взаимовыгодная история». Интернет-компании относятся к рассуждениям о своей будущей выгоде нейтрально:

«Наша компания не занимается разработкой и написанием такой стратегии. Но мы готовы сотрудничать с ЦИКом по обеспечению информирования избирателей о предстоящих выборах, а также предоставлять рекламные возможности наших онлайн-площадок, как это регламентировано в существующем законодательстве», — заявил представитель пресс-службы Mail.Ru Group. Представитель Rambler&Co Матвей Алексеев на вопрос о возможно подключении группы компаний к выборам сообщил: «Может быть подключена, а может быть и нет. Когда будет факт, смогу сказать».

Кремль и «Одноклассники», принадлежащие Mail.Ru Group, сотрудничали в недавнем прошлом. 15 июня 2017 года приложение OK Live предлагало задать вопрос для «Прямой линии с Путиным». Два вопроса найденные соцсетью попали в эфир, а всего OK Live получили почти 300 тысяч реплик от пользователей. Выходцам из Rambler&Co тоже доверяют в Кремле. В июле стало известно, что исполнительный директор по медиа группы компаний Rambler&Co и бывший главный редактор издания Lenta.ru Алексей Гореславский уходит работать заместителем главы управления общественных проектов администрации президента, курирующим интернет.

Другой, неупомянутый выше рекламный гигант — «Яндекс» — ещё в марте 2017 года опроверг слух о том, что именно он попытается привлечь молодёжь на выборы. Теоретически «Яндекс» интересовался политическим таргетингом летом 2012 года, но затем охладел к нему. Параллельно соцсеть ВКонтакте, кое в чём обгонявшая другие рекламные среды, к 2012 году успела и запустить, и затем запретить политическую рекламу (ещё при Павле Дурове). Политическая реклама — неинтересна русским площадкам, объясняла представлявшая Mail.Ru Group (размещает объявления в «Одноклассниках», ВКонтакте, на Mail.ru и многих других площадках) Елена Минц в августе 2013 года.

Международные сети относятся к политической рекламе по-другому. В частности поэтому на выборах 2016 года банеры «Единой России» можно было встретить на антипутинских и заблокированных у российских провайдеров «Гранях.ру». Политики могли бы использовать специализированный отечественный рекламный инвентарь, но его развитие остановилось за 4 года до этого, поэтому ЕдРу пришлось работать через инструменты рекламной сети Google.

В свою очередь власть более открыта к прогосударственной политизации интернета. Ещё в 2015 году президент Путин рассуждал: «Можно ли через интернет голосовать? А почему нет? Понимаете, это серьёзный вопрос. Сейчас мы говорили о защите, коллеги некоторые ставили вопрос о защите данных. Работают целые специальные компании по защите. Кроме «Лаборатории Касперского» и другие есть у нас специалисты, которые в этой сфере работают, и успешно. Надо с ними обсуждать, обсуждать с Центральной избирательной комиссией, с депутатами Государственной Думы. Я в целом ничего против не имею. Я считаю, что это было бы неплохо».

Приблизительно через год, преимущественно западная пресса, много писала о «других» цифровых специалистах по выборам. 6 января 2017 года был опубликован отчет о результатах совместного расследования ЦРУ, Агентства национальной безопасности и Департамента юстиции США по поводу участия российских хакеров во взломе компьютерной сети Комитета демократической партии США. Отчет не содержит инсайдерской информации, доказательств, однако противники избранного президентом Дональда Трампа всё-равно называют взлом частью централизованной кампании российских властей — косвенное электронное вмешательство в американские выборы, якобы, инициировал лично Владимир Путин.