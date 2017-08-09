Сегодня «Яндекс» объявил о втором громком совместном предприятии за год. Компания получила инвестиции в размере $500 млн от «Сбербанка» в дочерний Я.Маркет. «Роем!» поговорил с экспертами рынка e-commerce о значимости сделки и о том, чем может помочь госбанк ИТ-компании.

Александр Феоктистов, коммерческий директор OHM Solutions, директор по развитию бизнеса Яндекс.Маркета до декабря 2016 года:

Это живые деньги на то, что Я.Маркет хотел делать — помощь магазинам в логистике, в первую очередь. Если они решат запускать фулфилмент, то понятно, что это очень дорогое удовольствие. Вообще, стать русским Amazon недёшево: нужны инвестиции в продукт, в маркетинг. Мне кажется у «Сбербанка» отличный бренд, к которому есть доверие того сегмента, для которого «Яндекс» — не авторитет. Вместе они действительно будут в голове людей самым надёжным местом покупки. Гарантия железная: если не защитит «Яндекс» и «Сбербанк», то не сможет никто. Плюс это финансовый рычаг, который может быть нужен для кредитования населения или для снятия кассового разрыва у магазинов. У «Сбербанка» самая большая эмиссия карт, то есть и издержки на процессинг будут ниже рынка. Отделения и вообще инфраструктура «Сбербанка» хороша для дистрибуции, реклама в каждом отделении и банкомате, терминалы «Маркета» в каждой розничной точке банка, кобрендовые продукты — потенциал сотрудничества огромен. Впрочем, «Сбербанк» вряд ли может помочь с выдачей товаров, так как его отделения не сказать, что очень пустуют. С этим могла бы помочь, например, «Почта России». Что касается бизнеса Я.Маркета, то у меня нет инсайда, но в отчёте за 2016 год видно, что сервис прибыльный. На текущее развитие инвестиции точно не нужны, но если строить инфраструктуру, то нужны и деньги и крупный партнёр. Поэтому в целом сделка очень важная для рынка и хорошая для «Яндекса». Могу только поздравить коллег.

Александр Логунов, председатель комитета по стандартизации АКИТ:

Слияние Яндекс.Маркета и «Сбербанка» кажется нам крайне логичным, потому что в активах последнего уже находится сервис Яндекс.Деньги. Еще большая интеграция компаний видится нам как большой стимул к развитию электронной коммерции. «Сбербанк» хочет использовать свои отделения по-максимуму, зарабатывая практически с каждого квадратного метра. Не исключено, что он также планирует выдавать заказы в своих отделениях (которых на сегодняшний день порядка 20 000). «Сбербанк» для Яндекс.Маркета – в первую очередь, крупный партнер с возможностью долгосрочного сотрудничества. Наверняка теперь «Маркет» предложит сервисы по защите потребителя – удобный возврат, аналоги платежных сервисов AliPay и EbayProtect, а также будет полностью закрывать сделку с покупателем на своем сайте. Более того, благодаря «Сбербанку» у Яндекс.Маркета появится огромный массив данных о покупателях – держателях карт, обработка которых, безусловно, будет способствовать развитию платформы.

Павел Алёшин, независимый директор «220 Вольт», гендиректор Яндекс.Маркета до конца 2016 года:

Любое признание и получение реально уплачиваемой оценки бизнеса — безусловно, победа. Но на фоне заявленных амбиций — это только попытка сделать первый шаг. Пока мы видим, что «Сбербанк» помогает, в первую очередь, деньгами. В эффективное использование отделений банка для e-commerceя не очень верю. Потому что даже «Почта России» это делает неидеально, а для нее это ключевой бизнес-процесс. Я.Деньги и так частично принадлежат «Сбербанку», и тут тоже не очень понятно, в чем заключается «новая» помощь. Если уж говорить о помощи, то, скорее всего, речь о GR-ресурсе. E-commerce при «лобовом»подходе — очень ресурсоемкая штука. Да и бороться с Alibaba и прочими тем легче, чем ты крупнее. Скорее всего и этот факт, и, собственно, деньги сыграли роль. Но если посмотреть на последнюю отчетность «Яндекса», то можно увидеть два факта. Во-первых, унего и без внешнего инвестора есть деньги на развитие в таком объеме инвестиций. Во-вторых, рост «Маркета» замедляется (9% во втором квартале против 17% за первое полугодие и против 39% роста в 2016 году). Так что, возможно, мнение аналитиков, что таким образом «Яндекс» решил разделить риски с партнером, не лишено оснований.

Сергей Егорушкин, Совладелец B2Basket.ru и Бюро Электронного Мерчандайзинга:

Я не думаю, что Я.Маркету сильно нужен был инвестор, но для качественного скачка необходим именно платежеспособный стратег. Мало кто этим критериям соответствует. Для «Яндекса» это отличный партнер достойного калибра. Больше ресурсов, больше аудитория, больше гарантий покупателям, огромный траст. «Сбербанк» может помочь своей инфраструктурой, включая, как ни странно, «Сбертех», плюс кобрендингом.

Тимофей Шиколенков, глава маркетинга «Аудиомании»:

Давление на «Яндекс» со стороны власти последнее время очень заметно, поэтому, наверное, другого выхода и не было. У государства есть желание развивать и контролировать онлайн и нужен сильный помощник. Кто, если не «Маркет»? На базе «Сбербанка» уже предпринимались странные попытки что-то подобное построить с нуля, но они изначально были обречены. «Маркету» же нужно было что-то, чтобы развиваться дальше, и с этим была большая проблема. Идеи генерировались хорошие, но реализовать их так, чтобы изменить привычки потребителей и магазинщиков, не удавалось. В этом партнёрстве я вижу «Сбербанк» как поставщика средств, транслятора идеи и контрольный орган. Остальные его функции в СП для меня не очевидны. Что касается фона трансграничной торговли с Китаем, то я не вижу борьбы с тамошними магазинами. Там покупали и будут покупать дешевые вещи, и на «Маркете» уже размещаются предложения китайских магазинов. Учитывая реалии логистики, китайские магазины являются конкурентами только тем, кто продаёт втридорога дешевые аксессуары и гаджеты. «Маркет» здесь не причём вообще.

Сергей Гуревич, директор по стратегии логистической компании Pony Express: