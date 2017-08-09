Друзья, пару месяцев назад я поделился постом от лица группы “Инвестиции в Додо Пиццу” (https://vk.com/dodo_invest?w=wall-148267249_10/all).

Этот пост появился, кто-то из вас его увидел, заинтересовался и вступил в группу. Потом пост куда то загадочно исчез и группа так же пропала с радара. Сейчас я расскажу вам что произошло.

Мне срочно понадобились финансы и я принял решение продать свой пакет акций Додо Пицца, которые остались у меня с того времени когда я был топ-менеджером компании (http://sila-uma.ru/2014/03/28/dodo-developers/). Марсель Зиганшин так же решил продать свой пакет. Мы решили объединить усилия и я создал группу для того, чтобы найти людей, которые бы купили наши акции.

Куда же пропала группа?

Дело в том, что в тот же день, когда я опубликовал пост, вечером мне в личку написал CEO компании Додо Пицца Федор Овчинников и попросил удалить пост и закрыть группу. Федор предложил нам помощь с продажей акций. Он призывал меня закрыть группу, убеждая, что “так будет лучше”. Вся переписка с Федором сохранилась, я добавил ее к посту, чтобы вы понимали положение дел.

Изначально я хотел продать акции дорого, но потом понял, что готов пойти на снижение цены, если акции будут проданы одним пакетом. Мне не хотелось проводить несколько сделок с несколькими инвесторами, растягивать продажу всего пакета на год. Перспектива продать весь пакет одному инвестору или фонду выглядела заманчивой, поэтому я отказался от идеи спекулятивной продажи и принял предложение Федора.

Я закрыл группу. Удалил всех участников. Выполнил свои обязательства перед Федором Овчинниковым. Мы с Марселем связались с Андреем Петелиным, получили указания и ждали когда закончится текущий инвестиционный раунд. Не предпринимали никаких действий по продаже акций. Не воспользовались возможностями продажи акций другим лицам, хотя предложение поступали. Мы созванивались и обсуждали дальнейшие шаги с Андреем Петелиным. Все шло по плану.

1 августа мы с Марселем получили письмо от Федора Овчинникова (скриншот письма в конце поста). Письмо, в котором он отказывался от прошлых договоренностей и обязательств. В этом письме Федор говорит, что будет мешать нам продавать акции. Идти на демпинг, предлагать инвесторам лучшую цену. Будет готов вступить с нами в конкурентную борьбу и постараться перебить нашу ставку. Мотивировал он свое решение следующими тезисами:

- Гарантий я не давал (цитата)

- Я изменил решение. Это мое право. (цитата)

- это бизнес, я не обязан был помогать (цитата)

Для меня, как человека проработавшего около двух лет на позиции Директора продукта Dodo IS в компании Додо Пицца, это письмо было шоком. Я не верил своим глазам. Федор Овчинников всегда говорил про доверие, честность, открытость. Мы много общались лично и я всегда воспринимал слово Федора как нечто незыблемое и твердое.

Все поменялось в один миг. Оказывается, можно просто сказать “это бизнес” и все прошлые обязательства аннулируются. Оказывается, можно что то обещать, а потом менять решение так как тебе хочется. Оказывается есть такое право!

Оказывается, вжух, достаточно сказать “это бизнес”, и ты получил полную индульгенцию - можешь в один миг отказаться от всех взятых на себя обязательств. Я открыл для себя много нового в тот день.

Друзья, подскажите, может быть я все это время жил в берлоге и мир успел измениться? Может быть это нормально и правильно сейчас так себя вести? Что то обещать, а потом говорить извини поменялись планы, теперь будет вот так и ты просто должен все это скушать? А как же цена слова? Мужское кредо? Может быть с криптовалютами и нанотехнологиями мир уже ушел далеко вперед и такие понятия как честь, честность и порядочность утратили смысл, а мои понятия оторваны от реальности? В каком мире мы живем?

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