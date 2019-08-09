Gett предупредил, что монополия Яндекс.Такси рушит рынок: цены и комиссии вырастут, до +20%


Директор Gett в России Максим Жаворонков на VII Международном евразийском форуме «Такси» предупредил об угрозе монополизации рынка Яндексом. Жаворонкова цитирует «Коммерсант»:

Если консолидация [Яндекс.Такси + Uber + Rutaxi/Везёт] будет поддержана (федеральной антимонопольной службой.— «Ъ»), отсутствие конкурентной среды ограничит доступ на рынок для новых компаний и приведет к уходу с рынка действующих игроков. Рыночный механизм регулирования цен на услуги и поездки на такси для миллионов граждан нашей страны будет утрачен.

Не рынок, а монополия будет диктовать всем нам свои условия: цены для пассажиров могут вырасти до 20%, средняя комиссия для водителей — еще на 5−10%.

gettyandex

Яндекс.Такси в комментарии Roem.ru сказали, что компания не планирует в связи со сделкой менять цены и повышать комиссию.

Дептранс Москвы накануне заявил, что доля объединённой компании Яндекс.Такси и Uber в Москве составляет 68,1%, доля «Ситимобил» — 19,1%, Gett — 5,7%. В июле Яндекс объявил о покупке активов компании Rutaxi/Везёт и, по сути, интеграции их клиентской базы в свою собственную. ФАC рассмотрит возможность этой сделки не ранее середины сентября 2019 года.

В мае 2019 года ФАС признала препятствующими конкуренции действия Gett, а не Яндекса и его сателлитов. Gett блокировал работу другого приложения для водителей — Muver, за что получил предупреждение.

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    Сергей К.

    А я предлагаю — сделайте прозрачные нормы для регулирования монополистов. Чтобы регулирование цен наступало автоматически, как только доля компании на рынке становится слишком большой. Не хочешь регулирования — не наращивай слишком сильно долю (помогай конкурентам не сдохнуть, если у них всё плохо).

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    Денис Демидов > Сергей К. контекст

    Чтобы так сделать, в обществе должно быть железобетонное понимания вреда от монополий, но даже среди IT специалистов (умею большой опыт общения) такого понимания нет, чего тогда про крестьян (не IT специалисты) говорить?

    Плебс в нашей стране совсем не против монополий во всем и вся, память коротка, забыли как одна большая монополия упала в 1991 под весом своей неэффективности и всех придавила.

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    Сергей К. > Денис Демидов контекст

    > Плебс в нашей стране совсем не против…

    Это не вопрос для вынесения на референдум, а совершенно техническое приложение к существующим законам (антимонопольному, может быть, ЗЗПП). Никто же не спорит и банковском регулировании, о страховом особо не спорит.

    Есть проблема на рынке — он склонен к монополизации, победитель получает всё, а заход новых участников после этого затруднён. В то же время убивать вынок тоже нельзя — он хорошо развился и приносит пользу всем. Помогут чёткие и понятные правила, которые зададут некие берега. Участники рынка могут попробовать поторговаться и высказать своё мнение. Положение потребителей при этом ухудшиться не должно.

    Кто-то же пытается сейчас закон о такси писать, где вместо такси почему-то террористы и ещё какая-то пурга. Вот, пожалуйста — идея им, над чем подумать.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Это не вопрос для вынесения на референдум

    Это именно вопрос референдума, идеологический вопрос, можно даже сказать вопрос учредительного собрания.

    Сейчас антимонопольное законодательство соблюдается исключительно по букве, и то не очень, на дух закона давно забили.
    Взять тот же банковский сектор, который считай монополизирован гос. банками высасывающими остатки экономики из страны.

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