Директор Gett в России Максим Жаворонков на VII Международном евразийском форуме «Такси» предупредил об угрозе монополизации рынка Яндексом. Жаворонкова цитирует «Коммерсант»:

Если консолидация [Яндекс.Такси + Uber + Rutaxi/Везёт] будет поддержана (федеральной антимонопольной службой.— «Ъ»), отсутствие конкурентной среды ограничит доступ на рынок для новых компаний и приведет к уходу с рынка действующих игроков. Рыночный механизм регулирования цен на услуги и поездки на такси для миллионов граждан нашей страны будет утрачен. Не рынок, а монополия будет диктовать всем нам свои условия: цены для пассажиров могут вырасти до 20%, средняя комиссия для водителей — еще на 5−10%.

Яндекс.Такси в комментарии Roem.ru сказали, что компания не планирует в связи со сделкой менять цены и повышать комиссию.

Дептранс Москвы накануне заявил, что доля объединённой компании Яндекс.Такси и Uber в Москве составляет 68,1%, доля «Ситимобил» — 19,1%, Gett — 5,7%. В июле Яндекс объявил о покупке активов компании Rutaxi/Везёт и, по сути, интеграции их клиентской базы в свою собственную. ФАC рассмотрит возможность этой сделки не ранее середины сентября 2019 года.

В мае 2019 года ФАС признала препятствующими конкуренции действия Gett, а не Яндекса и его сателлитов. Gett блокировал работу другого приложения для водителей — Muver, за что получил предупреждение.