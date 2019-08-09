Директор Gett в России Максим Жаворонков на VII Международном евразийском форуме «Такси» предупредил об угрозе монополизации рынка Яндексом. Жаворонкова цитирует «Коммерсант»:
Если консолидация [Яндекс.Такси + Uber + Rutaxi/Везёт] будет поддержана (федеральной антимонопольной службой.— «Ъ»), отсутствие конкурентной среды ограничит доступ на рынок для новых компаний и приведет к уходу с рынка действующих игроков. Рыночный механизм регулирования цен на услуги и поездки на такси для миллионов граждан нашей страны будет утрачен.
Не рынок, а монополия будет диктовать всем нам свои условия: цены для пассажиров могут вырасти до 20%, средняя комиссия для водителей — еще на 5−10%.
Яндекс.Такси в комментарии Roem.ru сказали, что компания не планирует в связи со сделкой менять цены и повышать комиссию.
Дептранс Москвы накануне заявил, что доля объединённой компании Яндекс.Такси и Uber в Москве составляет 68,1%, доля «Ситимобил» — 19,1%, Gett — 5,7%. В июле Яндекс объявил о покупке активов компании Rutaxi/Везёт и, по сути, интеграции их клиентской базы в свою собственную. ФАC рассмотрит возможность этой сделки не ранее середины сентября 2019 года.
В мае 2019 года ФАС признала препятствующими конкуренции действия Gett, а не Яндекса и его сателлитов. Gett блокировал работу другого приложения для водителей — Muver, за что получил предупреждение.
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ФАС не осмелится раскрыть рот против Яндекса, точнее, стоящего за его спиной Сбербанка.
Денис, Сбербанк нынче стоит за спиной Ситимобиля, а вовсе не Яндекс.Такси.
Откуда взялась цифра — 20%? Чего не все 100? Монополия же.
Забавно аск раз у Гетт самые высокие тарифы по спавнению с остальными
Вот они и бесятся)
А я предлагаю — сделайте прозрачные нормы для регулирования монополистов. Чтобы регулирование цен наступало автоматически, как только доля компании на рынке становится слишком большой. Не хочешь регулирования — не наращивай слишком сильно долю (помогай конкурентам не сдохнуть, если у них всё плохо).
Чтобы так сделать, в обществе должно быть железобетонное понимания вреда от монополий, но даже среди IT специалистов (умею большой опыт общения) такого понимания нет, чего тогда про крестьян (не IT специалисты) говорить?
Плебс в нашей стране совсем не против монополий во всем и вся, память коротка, забыли как одна большая монополия упала в 1991 под весом своей неэффективности и всех придавила.
> Плебс в нашей стране совсем не против…
Это не вопрос для вынесения на референдум, а совершенно техническое приложение к существующим законам (антимонопольному, может быть, ЗЗПП). Никто же не спорит и банковском регулировании, о страховом особо не спорит.
Есть проблема на рынке — он склонен к монополизации, победитель получает всё, а заход новых участников после этого затруднён. В то же время убивать вынок тоже нельзя — он хорошо развился и приносит пользу всем. Помогут чёткие и понятные правила, которые зададут некие берега. Участники рынка могут попробовать поторговаться и высказать своё мнение. Положение потребителей при этом ухудшиться не должно.
Кто-то же пытается сейчас закон о такси писать, где вместо такси почему-то террористы и ещё какая-то пурга. Вот, пожалуйста — идея им, над чем подумать.
>Это не вопрос для вынесения на референдум
Это именно вопрос референдума, идеологический вопрос, можно даже сказать вопрос учредительного собрания.
Сейчас антимонопольное законодательство соблюдается исключительно по букве, и то не очень, на дух закона давно забили.
Взять тот же банковский сектор, который считай монополизирован гос. банками высасывающими остатки экономики из страны.
А причем тут общество? Чем оно может помочь не наращивать долю? Выбирать назло другой агрегатор, а не Я? А зачем, если он предлагает лучшие условия?