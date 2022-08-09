Российские компании менее чем за два с половиной месяца подали иски к американской корпорации Oracle почти на 300 млн руб. Среди обратившихся — «Марвел дистрибуции», «Крок», «Мегафон» и пр. Сейчас удовлетворен только иск «Мегафона», его причиной стал отказ корпорации оказывать сотовому оператору техподдержку. общая сумма исков менее, чем за два с половиной месяца (с конца мая 2022 г. по начало августа 2022 г.) составила 296,2 млн руб. При этом за последние два года был подан всего один иск со стороны Пенсионного фонда (6 тыс. руб.). Информацию об этом можно обнаружить в картотеке арбитражных судов. Больше половины от общей суммы иска пришлось на обращение в суд одного из крупнейших российских дистрибуторов «Марвел-Дистрибуции» (юрлицо «Марвел КТ»). Его сумма составила 172,03 млн руб.

Также в суд с претензиями к Oracle обратился «Мегафон». Сумма иска составила 44,1 млн руб. Основанием для обращения в суд стало то, что Oracle с 4 марта 2022 г. прекратила оказывать оператору услуги по техподдержке оборудования и ПО. «Мегафон» в начале апреля 2022 г. в одностороннем порядке отказался от исполнения своих заказов, направив вендору претензию на возврат суммы переплаты. Претензия была оставлена без ответа и без удовлетворения. Иск 18 июля был удовлетворен полностью. Иски остальных компаний пока не рассмотрены. В начале марта 2022 г. Oracle объявила о приостановке своей деятельности на территории России из-за спецоперации на Украине. А в июле CNews стало известно о планах уволить всех сотрудников российского представительства компании (около 300 человек).